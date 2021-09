Whitesnake: Pożegnalny koncert w Polsce w 2022 r. Gościem specjalnym Europe [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Działająca od 1978 r. grupa Whitesnake to hardrockowa formacja dowodzona przez Davida Coverdale'a, wokalistę Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Whitesnake Love Will Set You Free

Obecnie u boku lidera występują Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Michael Devin (bas), Tommy Aldridge (perkusja), Włoch Michele Luppi (klawisze) i Dino Jelusić (klawisze, gitara, wokal). Najkrótszym stażem może pochwalić się ten ostatni, 29-letni Chorwat, zwycięzca pierwszego Konkursu Piosenki Eurowizji Junior (2003).

Z powodu operacji przepukliny Coverdale'a zespół odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na 2020 r., w tym również występ w Warszawie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że również nie wyszło nic z tegorocznej trasy.

W ramach pożegnalnego tournee "The Farewell Tour" Whitesnake odwiedzi również Polskę - 12 czerwca 2022 r. zagra w Tauron Arenie Kraków. Bilety do sprzedaży trafią 10 września.

Whitesnake: Koncert w Polsce. Ceny biletów w przedsprzedaży:

Płyta - 220 zł

Sektory I kat. - 290 zł

Sektory II kat. - 260 zł.

Europe - nie tylko "The Final Countdown"

Gościem specjalnym na trasie będzie szwedzka grupa Europe, pamiętana przede wszystkim z wielkiego przeboju "The Final Countdown". Sukcesy na listach przebojów odnosiły też takie utwory, jak "Carrie" czy "Rock the Night".

Sama płyta "The Final Countdown" tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie (potrójna platyna) - na całym świecie nabywców znalazło osiem mln egzemplarzy.

Clip Europe The Final Countdown

Grupa zawiesiła działalność na ponad dekadę - powrót na dobre zespół (w pięcioosobowym, najsłynniejszym składzie, bez Kee Marcelo) ogłosił w październiku 2003 roku. Do pracy nad nowym albumem "Start from the Dark" (2004 r.) muzycy ponownie zaprosili Kevina Elsona, który zajmował się brzmieniem "The Final Countdown". Nowy materiał, zdecydowanie bardziej rockowy, był dowodem, że grupa nie przespała ostatnich dwóch dekad. Wokalista Joey Tempest z kolegami podkreślali, że właściwie traktują "Start from the Dark" jako nowe otwarcie, drugi debiut.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Europe Not Supposed To Sing The Blues

Od tej płyty regularnie co dwa-trzy lata ukazują się kolejne albumy sygnowane nazwą Europe - "Secret Society" (2006), "Last Look at Eden" (2009), "Bag of Bones" (2012), "War of Kings" (2015) i "Walk the Earth" (2017).

Clip Whitesnake Here I Go Again

"Zamierzam pokazać moją wdzięczność za poparcie, które mam, bo nie da się tego robić bez wspierającej publiczności. To takie proste. Fani wiedzą, że zawsze staram się wypaść jak najlepiej. To od zawsze była moja filozofia" - podkreślał David Coverdale w rozmowie z Planet Rock.

Blisko 70-letni rockman zaznacza, że wyczerpuje go nieustanne życie w trasie, dlatego zamierza pożegnać się ze sceną, jednak nie oznacza to końca zespołu.

Clip Whitesnake Shut Up & Kiss Me

"Codziennie gram na gitarze. Muzykę i tworzenie traktuję jako hobby" - mówi wokalista.

Urodzony w Anglii lider Whitesnake od ponad 20 lat mieszka na stałe w niewielkiej osadzie w stanie Nevada (ma również amerykańskie obywatelstwo). Coverdale liczy na to, że jeszcze w tym roku uda mu się w końcu spotkać z pozostałymi muzykami grupy. Joel Hoekstra pochodzi z Nowego Jorku, Reb Beach mieszka w Pittsburghu, a Michele Luppi we Włoszech.

Clip Whitesnake Easier Said Than Done

Studyjny dorobek Whitesnake zamyka wydany w maju 2019 r. album "Flesh & Blood".

Grupa w ostatnim czasie wypuściła trylogię "Red, White and Blues" - kompilacyjne płyty "The Rock Album" (2020), "Love Songs" (2020) i "The Blues Album" (2021) zawierające dobrze znane przeboje oraz mniej popularne utwory w odświeżonych wersjach.