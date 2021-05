Tawny Kitaen nie żyje. Była znana z teledysku Whitesnake

Nie żyje Tawny Kitaen, która znana była m.in. z występów w teledyskach Whitesnake. Aktorka miała 59 lat.

Tawny Kitaen w teledysku "Here I Go Again" /YouTube /materiał zewnętrzny

Tawny Kitaen wystąpiła m.in. w filmach "Bachelor Party", u boku Toma Hanksa, "The Perils of Gwendoline" i "After Midnight".

Najbardziej znana jest z ról w teledyskach Whitesnake "Is This Love" i "Here I Go Again".

Kitaen poślubiła wokalistę Whitesnake Davida Coverdale'a w 1989 roku, ale małżeństwo trwało tylko dwa lata.

Była również żoną gwiazdy baseballu Chucka Finleya. Owocem tego związku jest dwoje dzieci - Wynter i Raine.

Tawny Kitaen miała 59 lat. Przyczyna śmierci nie została podana.