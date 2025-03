"Polsat Hit Festiwal to dowód na to, że nasza stacja to nie tylko najlepsze światowe formaty, ale również muzyczna rozrywka na najwyższym poziomie. Jak zawsze zapraszamy Państwa nie tylko do sopockiego amfiteatru, ale i przed telewizory. Nie może Was zabraknąć" - zapowiada Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji Polsat.