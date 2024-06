Julia Wieniawa największą popularność zdobyła dzięki serialowi Rodzinka.pl. Na co dzień jest nie tylko aktorką, ale również piosenkarką. W kwietniu tego roku rozwiązała umowę z wytwórnią Kayax bez ujawniania przyczyn. Co więcej, w ostatniej edycji "Mam Talent" zasiadła jako jurorka razem z Agnieszką Chylińską i Marcinem Prokopem.

Jeszcze niedawno artystka potwierdziła swoje rozstanie z aktorem Nikodemem Rozbickim, których od dłuższego czasu dzieliła ogromna odległość.

Reklama

Julia Wieniawa opublikowała smutne nagranie

Po wypowiedziach Julii Wieniawy można było wywnioskować, że czuje się o wiele lepiej po zerwaniu. Okazuje się, że to nic bardziej mylnego.

Artystka dodała na swojego TikToka nagranie, na którym leży smutna wtulona do poduszki. W tle leciała piosenka “Please Please Please" Sabriny Carpenter, a na filmiku można usłyszeć fragment: “Heartbreak is one thing, my ego’s another / I beg you don’t embrass me". Wszystko wskazuje na to, że piosenkarka nie umie jeszcze przeżyć rozstania.

Wieniawa ma przy sobie wielu wiernych fanów, którzy napisali słowa wsparcia w komentarzach: "Wszystko się ułoży Julka", "Jesteś silna babka", "To tylko oznacza że czeka na ciebie jeszcze coś lepszego", "Potraktuj to jako lekcje która zaprowadzi Cię do tego kto pokocha Cię tak na 100%".

Przed publikacją nagrania, artystka opowiedziała o swoim samopoczuciu w jednym z wywiadów: "Mogę być uśmiechnięta, wolna. Czuję się sobą wreszcie od naprawdę dawna".

Julia Wieniawa znów jest singielką

Związek piosenkarki zaczął się sypać, gdy Rozbicki wyjechał do Stanów Zjednoczonych na kurs aktorski. Później okazało się, że spędził swoje urodziny bez partnerki, a Wieniawa na weselu pojawiła się z przyjacielem.

Wokalistka nie radziła sobie z odległością, jaka dzieliła parę. Na co dzień potrzebowała bliskości drugiej osoby, której nie mogła otrzymać.

"Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi, w zasadzie są już tylko przyjaciółmi" - czytamy w Super Expressie.

W połowie czerwca aktorka oficjalnie potwierdziła zerwanie. Podczas wywiadu z Pomponikiem, otrzymała pytanie, czy pogłoski o tym są prawdziwe.

"No tak" - przyznała Wieniawa, która nie chciała drążyć tematu.