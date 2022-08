Bayer Full na ślubie wiceministra rolnictwa. Nagrania trafiły do sieci

Sławomir Świerzyński, nazywany "Cesarzem Disco Polo" występuje z Bayer Full już od prawie 40 lat. Grupa jest najstarszym w kraju zespołem disco polo, a czasem mówi się, że jest prekursorem tego gatunku.



Do największych przebojów zespołu należą m.in. "Wszyscy Polacy", "Majteczki w kropeczki" czy "Blondyneczka". Lider grupy od lat pokazuje się również jako komentator polityczny, czym wzbudza niemałe kontrowersje.

Teraz ze swoją grupą wystąpił w roli muzycznej niespodzianki na weselu Norberta Kaczmarczyka, wiceministra rolnictwa z ramienia Solidarnej Polski. Ślub polityka z jego wybranką Dominiką odbył się w kościele w Bobinie (pow. proszowicki), a zabawa weselna w Domu Weselnym Gościniec w Czuszowie.

Reklama

Bayer Full na weselu wiceministra rolnictwa

"Zawsze marzyłem o takim ślubie i weselu, by w jednym miejscu zobaczyć swoją rodzinę, znajomych i współpracowników. To było filmowe przeżycie i szczególny dzień, nieporównywalny do żadnego innego. Przysięga składana w kościele bije wszystko inne na głowę" - powiedział 32-latek w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Sławomir Świerzyński: 60 lat cesarza disco polo 1 / 10 Sławomir Świerzyński urodził się 15 października 1961 roku w Gostyninie. Szerszej publiczności dał się poznać w 1984 roku, kiedy powstał zespół Bayer Full. W 1996 roku założył wytwórnię płytową P.P.T. Największym hitem grupy są niewątpliwie "Majteczki w kropeczki". Oryginalny tytuł nagrania to "Pierwszy raz", a samą piosenkę Świerzyński stworzył po imprezie. "Miałem dół, zacząłem wspominać moją młodość, napiłem się wódki i w jakieś 15 minut powstał przebój. Ta piosenka to taka moja biografia. Burzliwa" - śmiał się wokalista. Źródło: Agencja FORUM Autor: Lukasz Dejnarowicz udostępnij

Czytaj także:

Sara James w półfinale "Mam talent" w USA. Jak wypadła na scenie?

Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach: Kto wystąpi na koncercie Polsatu?