Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach podzielone będą na dwa dni. W sobotę nie zabraknie wielkich przebojów z ostatnich 30 lat, a drugiego dnia odbędzie się Świętokrzyska Gala Kabaretowa.

Tysiące radiowych odtworzeń, setki milionów wyświetleń w internecie oraz miliony fanów w Polsce i na świecie - takimi osiągnięciami mogą pochwalić się artyści, którzy w ostatni weekend sierpnia wystąpią w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia.



Sobotni koncert to sentymentalna podróż przez ostatnie trzy dekady. Poza przebojami sprzed lat organizatorzy przypomną wynalazki, które podbiły świat w ciągu ostatnich 30 lat.

Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach - kto wystąpi?

Swój podwójny jubileusz w Kielcach świętować będzie grupa Lady Pank - 40-lecia zespołu i 30 lat od wydania piosenki "Zawsze tam gdzie ty" ( posłuchaj! ). Ekipa dowodzona przez Jana Borysewicza (gitara) i Janusza Panasewicza (wokal) wykona też hit "Mniej niż zero" ( posłuchaj! ).

W kieleckim amfiteatrze zaśpiewają także artyści, których piosenki przez lata rozbrzmiewały na antenie partnera tegorocznego koncertu - Radia ZET - i wielokrotnie podbijały szczyty listy przebojów tej stacji.

Andrzej Piaseczny przypomni piosenki "Prawie do nieba" ( posłuchaj! ) i "Chodź, przytul, przebacz", Big Cyc - "Makumbę" ( posłuchaj! ), Dawid Kwiatkowski zaśpiewa "Proste" i "Bez ciebie", a Anna Wyszkoni wykona przebój "Agnieszka", który wykonywała w grupie Łzy. Na scenie pojawią się także Doda i bryska ( posłuchaj! ).



Zagranicznymi gwiazdami sobotniego koncertu będą dwie księżniczki rumuńskiego popu - Minelli i Olivia Addams ( sprawdź! ), a także fiński zespół The Rasmus ( posłuchaj! ), doskonale pamiętany za sprawą przeboju "In the Shadows" (prawie 100 milionów odsłon). Grupa w tym roku przypomniała się młodszej publiczności występując jako reprezentant Finlandii podczas Eurowizji w Turynie. W finale z piosenką "Jezebel" The Rasmus zajęli ostatecznie 21. miejsce.

"W tym roku swoje 30-lecie obchodzi Polsat. My się zmieniliśmy, zmieniała się scena muzyczna i zmienia się świat. I to w tym koncercie chcemy przypomnieć. Jestem pewna, że ta optymistyczna, nieco sentymentalna wycieczka przez ostatnie trzy dekady będzie okazją do wspaniałej zabawy. Jeden koncert nie jest w stanie pokazać wszystkich przebojów ostatnich 30 lat, dlatego jesteśmy umówieni z Radiem ZET na kolejne koncerty każdego lata" - mówi Dyrektor Programowa Polsatu Nina Terentiew.

"Polsat to odrobinę młodszy medialny brat Radia ZET, którego 30-lecie wypadło w 2020 roku, kiedy to nie organizowano dużych wydarzeń. Dlatego tym bardziej się cieszę, że w jubileuszowym roku Polsatu jesteśmy partnerem dużego koncertu, podczas którego zabrzmią na żywo przeboje ostatnich trzech dziesięcioleci i wystąpią największe gwiazdy" - dodaje Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.

Koncert w amfiteatrze Kadzielnia, który od lat przyciąga publiczność wyjątkowym klimatem i niepowtarzalną lokalizacją na terenie dawnego kamieniołomu, poprowadzą dziennikarka Radia ZET Agnieszka Kołodziejska i aktor Adam Zdrójkowski, a wesprze ich kabaret Nowaki.

Świętokrzyska Gala Kabaretowa - kto wystąpi?

Kończące się wakacje podsumują najbardziej znane kabarety w Polsce - nie zabraknie komentarzy do wydarzeń politycznych, obyczajowych i oczywiście z życia celebrytów. Wystąpią między innymi: Kabaret Moralnego Niepokoju z Robertem Górskim i Mikołajem Cieślakiem na czele, Nowaki, K2, Paranienormalni, Zdolni i Skromni, Szymon Łątkowski i Ewa Błachnio.

Galę poprowadzą Kabaret Skeczów Męczących i aktorka Karolina Gorczyca. O oprawę muzyczną zadba zespół The Jobers.

Magiczne Zakończenie Wakacji 27 i 28 sierpnia od godziny 20. w Polsacie.

