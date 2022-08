Nastoletnia piosenkarka wystąpiła w "The Voice Kids", gdzie jej kariera nabrała rozpędu. Później zaśpiewała na Eurowizji Junior w Gliwicach i została jej triumfatorką. Choć ma dopiero 14 lat, to ma już na koncie m.in. hit "Ramię w ramię" nagrany z Kayah.

Clip Viki Gabor, Kayah Ramię w ramię

Viki Gabor wystąpiła w koreańskiej telewizji!

Teraz Viki Gabor została zaproszona wraz z Michałem Szczygłem do koreańskiego "Show Simply CON-TOUR", który miał pokazać ją jako wschodzącą gwiazdę młodego pokolenia w Polsce. Program prowadzą Minji i Jinny z Secret Number, które są jednymi z popularniejszych w Korei.

Wokalistka opowiedziała o wydanej przed paroma tygodniami piosence "So What", której fragment miała wykonać w trakcie show. Choć Viki nie zdawała się być zestresowana występem przed dużą i zagraniczną publicznością, to doszło do małej wpadki. Gdy prowadząca jeszcze zadawała jej pytanie, gwiazdka przeszła do śpiewania utworu. Szybko udało jej się jednak wyratować z kłopotliwej sytuacji, a występ dokończyć sukcesem.

Fragment z Viki można zobaczyć około 51 minuty. Wcześniej o swojej muzyce opowiada Michał Szczygieł (20 minuta).

Wideo [LIVE] SIMPLY K-POP CON-TOUR (📍Poland) | TRI.BE, CSR, DALsooobin, CRAXY, LUMINOUS

Jeszcze przed występem, a także zaraz po słychać, jak bardzo cieszą się z jej udziału prowadzące.

"Byłam bardzo podekscytowana, gdy dostałam zaproszenie, mój team również. Czuję, że to niesamowita okazja dla mnie, lubię poznawać nowych ludzi. Wszyscy wydajecie się bardzo mili i jesteście przepiękne" - dziękowała widzom koreańskiej stacji. Gabor zapowiedziała też, że chce wydać premierową płytę. "Jest dużo nowych piosenek, poznaję wielu nowych ludzi, producentów. Chcę wydać dużo nowej muzyki!" - zapowiadała.

