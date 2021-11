Bayer Full: Sławomir Świerzyński na zdjęciu sprzed 40 lat! Bardzo się zmienił?

Sławomir Świerzyński jest liderem zespołu Bayer Full, jednego z przedstawicieli gatunku disco polo. Ze względu na historię o podboju Chin jest nazywany "cesarzem disco polo". Największym hitem grupy są niewątpliwie "Majteczki w kropeczki".

W sieci pojawiło się zdjęcie z młodości Świerzyńskiego. Sam artysta zestawił je z fotografią przedstawiającą jego dzisiejszy wizerunek.



Zdjęcie pojawiło się na Facebooku z skromnym podpisem: "40 lat minęło..."



"Kiedyś i dziś - nadal przystojny", "No, powiem Ci Sławku, oczy te same. Pozdrawiam", "Mała różnica Panie Sławku" - piszą fani w komentarzach.





35 lat Bayer Full: Historia pewnej mistyfikacji 1 / 7 19 listopada 1984 roku Sławek Świerzyński, Arek Kamiński, Jacek Łyziński i Tomek Rudziński założyli zespół Bayer Full. Największym hitem grupy są niewątpliwie "Majteczki w kropeczki". Oryginalny tytuł nagrania to "Pierwszy raz", a samą piosenkę Świerzyński stworzył po imprezie. "Miałem dół, zacząłem wspominać moją młodość, napiłem się wódki i w jakieś 15 minut powstał przebój. Ta piosenka to taka moja biografia. Burzliwa" - śmiał się wokalista. Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Kuczyk udostępnij

Prywatnie wokalista związany jest z Renatą Świerzyńską. Ich dzieci - Nikola, Damian i Sebastian - w 2016 roku założyły zespół Baby Full.

O Świerzyńskim było ostatnio głośno, kiedy publicznie zastanawiał się, czy ktokolwiek mógłby być zainteresowany kupnem płyty Kultu.

Sytuacja miała miejsce, gdy w ramach Funduszu Wsparcia Kultury Świerzyński miał otrzymać 150 tys. zł, a firma jego żony - Bayer Full Impresariat - kolejne 400 tys. zł.



Lider Bayer Full odniósł się wtedy do słów Kazika Staszewskiego, który wytłumaczył, dlaczego razem z grupą Kult nie ubiegał się o wsparcie. Rockman uważał, że rząd nie ma własnych pieniędzy i jeżeli jakieś rozdaje, to wcześniej musi je komuś zabrać. Powiedział, że jeśli ktoś chce pomóc muzykom, to kupi płytę.



"A kto by chciał ich płytę kupić" - pytał w programie Debata Dnia Sławomir Świerzyński.