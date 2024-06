Jason Mamoa to amerykański aktor filmowy i serialowy, który zyskał popularność dzięki głównej roli w produkcji DC "Aquaman". Jest rozpoznawalny przez swój charakterystyczny wygląd - ma długie włosy, a jego postura jest bardzo muskularna. Występował w głośnych produkcjach, takich jak "Diuna", "Kaskader", "Gra o tron" czy "Szybcy i wściekli".

Jason Mamoa opowiedział o swojej miłości do grania na basie

Jason Mamoa, poza tym, że spełnia się w roli aktora, jest także ogromnym pasjonatą muzyki - głównie tej gitarowej. Uwielbia słuchać rockowych zespołów, a także sam gra na basie. Kilka lat temu udzielił wywiadu magazynowi "Bass Player", gdzie opowiedział o swojej wielkiej miłości do instrumentu.

"Zawsze na planie mam ze sobą instrumenty. Mój syn gra na perkusji, a córka na gitarze. Podczas urodzin mojej asystentki, która kocha zespół Tool, postanowiliśmy wszyscy wykonać utwór 'Sober'. Wówczas moja miłość do basu eksplodowała. W momencie, gdy zacząłem grać, poczułem połączenie z tym instrumentem" - opowiedział Jason Mamoa.

Aquaman stworzył zespół muzyczny

Odtwórca roli Aquamana niedawno postanowił stworzyć zespół. Swoją ogromną pasję do muzyki przerodził w działanie. Dołączyła do niego dwójka przyjaciół - Mike Hayes i Kenny Dale Borrill - z którymi aktor wkroczył do muzycznego świata. Trio nazwało się ÖOF TATATÁ.

Zespół aktora coveruje utwory gigantów rocka i metalu

Jason Mamoa, wraz ze swoim zespołem, nie wymyśla nowych kawałków, a gra covery gigantów światowej sceny rockowej i metalowej. Wykonują przeboje Metalliki, Black Sabbath i wielu innych. Grupa zagrała swój pierwszy koncert całkiem niedawno, bo w kwietniu bieżącego roku. Występ miał miejsce w Nowej Zelandii i odbył się przy okazji promocji filmu o grze Minecraft. Gościem specjalnym koncertu okazał się aktor Jack Black. Wspólnie z członkami ÖOF TATATÁ wykonał piosenkę "For Whom The Bell Tolls" ( zobacz! ) z repertuaru Metalliki.

Zespół, w którym gra Jason Mamoa miał okazję wystąpić także w kilku miejscach w USA. Niedawno miały miejsce ich dwa koncerty w Kalifornii - w The Bungalow w Santa Monica oraz w Sunset Room w Hollywood. Podczas pierwszego z występów muzycy zaprosili na scenę współtwórcę "Gry o tron" D. B. Weissa. Fragmenty obu występów można zobaczyć w serwisie YouTube.