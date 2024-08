Anita Lipnicka to jedna z kultowych polskich wokalistek. Niegdyś związana z zespołem Varius Manx, później tworząca muzykę solo. W 2002 r. rozpoczęła współpracę artystyczną z Johnem Porterem. Pierwotnie nagrała z walijskim muzykiem jedną piosenkę - "For You" - która miała ukazać się na krążku Porter Band. Szybko jednak okazało się, że duet szykuje wspólny album. Płyta "Nieprzyzwoite piosenki" została wydana w 2003 r. i okazała się wielkim sukcesem.