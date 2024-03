"Cieszy nas to ogromnie, bo album ten jest nam obojgu szczególnie drogi. Przywołuje piękne wspomnienia i jest świadectwem niezwykłego momentu w naszych życiorysach" - podkreśla Anita Lipnicka.

"Bycie otwartym i szczerym to w dzisiejszych czasach nadal prawdziwa nieprzyzwoitość" - dodaje John Porter.

Z okazji 20. rocznicy premiery płyty "Nieprzyzwoite piosenki" wydawnictwo ukazało się ponownie na podwójnym winylu.



Instagram Post Rozwiń

Anita Lipnicka i John Porter - miłość na scenie i poza nią

W 2002 r. rozpoczęła się artystyczna współpraca Anity Lipnickiej i Johna Portera. Była wokalistka Varius Manx i walijski muzyk od połowy lat 70. mieszkający w Polsce pierwotnie nagrali jedną piosenkę "For You" ( posłuchaj! ), która miała się znaleźć na płycie Porter Band.

Reklama

Clip Lipnicka & Porter Bones Of Love

Szybko okazało się, że duet przygotowuje wspólny album, Lipnicka i Porter zostali parą także prywatnie. "Nie mogę budować swojego życia według wyobrażeń innych" - tak wokalistka ucinała wszelkie negatywne komentarze na temat jej relacji ze starszym o 25 lat Porterem.

Nagrana w Londynie po angielsku płyta "Nieprzyzwoite piosenki" (2003) okazała się wielkim sukcesem. Piosenki "Bones of Love" i "Then and Now" ( posłuchaj! ) królowały na listach przebojów, album pokrył się platyną (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy) i przyniósł duetowi Fryderyka.

Kolejne wydawnictwa - płyty "Inside Story" (2005) i "Goodbye" (2008) oraz minialbum "Other Stories" (2006) - cieszyły się również powodzeniem. Po wydaniu "Goodbye" duet Lipnicka & Porter zakończył działalność. Czasu nie przetrwał także ich prywatny związek, który rozpadł się w 2015 r. Para wspólnie wychowuje 17-letnią córkę Polę. Wokalistka w 2016 r. poślubiła Brytyjczyka Marka Greya.

Spotify