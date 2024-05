Andrzej Piaseczny przed swoim koncertem na Polsat Hit Festiwal przebywał w szpitalu. Wyszło na jaw, że ma ogromne problemy z krtanią.

"Tuż przed festiwalem Andrzej trafił do szpitala. Stracił głos, miał poważne problemy z gardłem i krtanią. Spędził 3 dni w szpitalu, wyszedł osłabiony, do końca nie było pewne, czy będzie mógł śpiewać. Cała jego ekipa przeżyła mnóstwo stresu. Ale, mimo że nie był w super formie, Andrzej wystąpił. Bardzo zależało mu na tym koncercie, nie codziennie świętuje się jubileusz 30-lecia pracy. Poza tym nie chciał zawieść swoich fanów" - mówi informator portalu Świat Gwiazd.

Na szczęście artysta mógł wystąpić na swoim jubileuszu w Telewizji Polsat. Nie dał po sobie poznać, że jest w gorszym stanie zdrowotnym. Wręcz przeciwnie - widzowie byli zachwyceni jego występem.

Piosenkarz ma zaplanowane jedenaście koncertów na najbliższy miesiąc. W tym również Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Andrzej Piaseczny na festiwalu w Opolu

Czy to oznacza, że koncert Andrzeja Piasecznego w Opolu może się nie odbyć? Okazuje się, że piosenkarz odzyskał formę i będziemy mogli go usłyszeć na deskach Amfiteatru. Wspólnie z Kayah i Adamem Sztabą opublikowali post na Instagramie z podpisem: “Nie ma chwili wytchnienia. Próbujemy do Opola! Jak dotrwamy to obiecujemy, że będzie fajnie".

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbywa się od 31 maja do 2 czerwca.

Andrzej Piaseczny z Kayah poprowadzą "Premiery", podczas których zaprezentują się: Alicja, Lanberry, Józefina & Skubas, Łukasz Drapał, Piotr Cugowski, Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil, Monika Lewczuk, Marcin Sójka, Tatiana Okupnik, Jan Górka.

Ponadto, czeka nas wiele innych niespodzianek. Odbędzie się koncert "Debiuty - Niemen symfonicznie", który będzie hołdem dla Czesława Niemena. Podczas tej części zagrają: Alan Cymbalista, Dominika Dobrosielska, Iga Kozacka, Klaudia Marzec, Lina, Lou Lou Safran, Natalia Muianga, Norbert Wronka, Wojtek Stefanowski, Zalia. Nie zabraknie także recitalu Michała Bajora, który świętuje 50 lat od swojego debiutu na opolskiej scenie.

Drugi dzień festiwalu to powrót "SuperJedynek" oraz "Kabaretonu", więc na scenę wkroczą popularne kabarety oraz największe gwiazdy polskiego rocka, takie jak Bajm, Lady Pank, czy Wilki.

Trzeciego dnia czeka nas występ "Zakochani są wśród nas", poświęcony twórczości Janusza Kondratowicza. Nowe aranżacje stworzył Adam Sztaba.

Nie zabraknie kultowego utworu "Powrócisz tu" Ireny Santor w wykonaniu Kayah. Poza nią zaśpiewają też, m.in.: Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Damian Ukeje, Ewelina Flinta, Kasia Moś Ania Rusowicz, Bovska, Krzysztof Zalewski, Alicja Majewska.