Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie.



"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".



W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Reklama

Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska o szkole: Trzeba iść dalej INTERIA.PL

Wokalistka, która miała bardzo intensywną końcówkę roku, wybrała się na odpoczynek do Rzymu. Pojechała tam z koleżanką i codziennie chwali się cudownymi, włoskimi widokami. Alicja odwiedza tam m.in. klimatyczne kafejki popijając kawę i zajadając charakterystyczną dla regionu pizzę, ale także zwiedzając zabytki (Bazylika św. Piotra), Koloseum czy Panteon.

Instagram Post

"Kocham to miejsce" - pisze wokalistka, która niemal każdy moment podróży relacjonuje w mediach społecznościowych.



Instagram Post

"Zasłużone wakacje, królewno!" - piszą jej fani. Swoją aprobatę dla wypoczynku w Wiecznym Mieście dali w komentarzach także m.in. Mery Spolsky czy Kasia Sawczuk.



Alicja Szemplińska - "Ej, stop!" i "Spójrz"

28 października 2021 roku ukazała się piosenka "Ej, stop!" ( sprawdź! ). Alicja podsumowuje w niej ostatnie kilkanaście miesięcy, w trakcie których bardzo dużo jej planów musiało ulec zmianie. "To miał być dobry rok / Na wielką wodę skok" - słyszymy na początku.

"Piosenka ma też dla mnie duże znaczenie ze względu na to, o czym w niej opowiadam i jakie wydarzenia chcę dzięki niej niejako zostawić za sobą. Myślę, że dla każdego przychodzi w życiu moment, w którym musi sobie powiedzieć 'Ej, stop! Chcę iść dalej, chcę czegoś innego'. Wszystkim tym osobom dedykuję ten utwór" - tłumaczyła Alicja.



Clip Alicja Szemplińska Spójrz ft. Hodak

Po "Ej, Stop!" kolejną propozycją Alicji jest utwór "Spójrz", w której artystka odkrywa nowe dla siebie grunty muzyczne i bawi się swoim artystycznym wyrazem. Wokalistka nie ukrywa, że od zawsze inspirowała ją muzyka r&b i hip hop, a otworzenie się na te gatunki w swoich autorskich utworach było jej wielkim - teraz już spełnionym - marzeniem.

Współpraca z Hodakiem dała Alicji okazję do sprawdzenia się w nowej estetyce, a efekty tejże współpracy można ocenić nie tylko muzycznie, lecz także oglądając powstały do utworu klip, za którego wyprodukowanie odpowiadało tym razem WOW Pictures.