Młoda wokalistka, Alicja Szemplińska w tym roku zdawała maturę. Jak się okazało, przyszłość wiąże nie tylko z muzyką.

Alicja Szemplińska jest popularną młodą wokalistką

Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie.



"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz oraz utwór Beyonce "Listen".



W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires". TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski.



W tym roku piosenkarka zdawała egzaminy materialne. Jak stwierdziła w rozmowie z portalem Jastrząb Post, jest spokojna o wyniki. "Były to ogromne emocje. Też było to dla mnie ogromne wyzwanie. Z wieloma zaległościami napisać tę maturę. Ale nie było najgorzej. Myślę, że poszło w porządku. Teraz czekam do lipca na wyniki. I wcale nie nie było aż tak źle" - powiedziała.

Zdradziła też, jakie ma plany na przyszłość. "Na ten moment myślę o rozwiązaniu takim, jakim jest studium. Żeby zająć się za dnia muzyką i swoimi kolejnymi utworami. A wieczorami studiować na kierunku wokalno-aktorskim" - wyjaśniła.



Wokalistka właśnie wypuściła teledysk do disneyowskiego utworu "Każda z nas".

"To nowa piosenka zainspirowana historiami Księżniczek i Królowych Disneya. Powstała w ramach Wielkiego Święta Księżniczek - globalnej inicjatywy na cześć bohaterek, które wypełniają świat odwagą i dobrocią" - czytamy w opisie, a w komentarzach fani prześcigają się w zachwytach.

