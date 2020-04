Alicja Szemplińska skończyła 18 lat. Pokazała zdjęcie z dzieciństwa

29 kwietnia Alicja Szemplińska obchodziła 18. urodziny. Podzieliła się z fanami zdjęciem z prywatnego archiwum.

Alicja Szemplińska oprócz kariery musi myśleć wciąż o edukacji

Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie.

Na świat przyszła w Ciechanowie. Swoją edukację rozpoczęła w Szkole Podstawowej TWP (Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), następnie ukończyła również Szkołę Muzyczną Pierwszego Stopnia.

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz oraz utwór Beyonce "Listen".

Po wygranej w programie Alicja postanowiła skupić się na szkole i dalszym szlifowaniu wokalnych umiejętności, m.in. pod okiem Setha Riggsa, trenera wokalnego Michaela Jacksona. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles otrzymała jako nagrodę specjalną od jury dziecięcego show TVP.

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.

"Ala mikrofon dostała do ręki, gdy miała cztery lata i myślę, że razem z mamą obejrzała wszystkie edycje 'Voice'a'. Czekaliśmy na 'Kidsa' i wtedy myśleliśmy, że Ala się tam pojawi. Wcześniej był jednak program 'Hit Hit Hurra', który świetnie wspominamy, bo to była przygoda. Już po programie okazało się, że Ala jest na progu wieku, gdzie można iść do dorosłego Voice'a i chwilę poczekaliśmy, a Ala zdecydowała, że to już czas" - wspominał początki kariery Alicji jej ojciec, Radosław.

Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires".



29 kwietnia Alicja wkroczyła w dorosłość. Z tej okazji pochwaliła się zdjęciem z dzieciństwa. "To niesamowite jak ten czas szybko leci! Dziękuję wam wszystkim za pamięć i piękne życzenia! Jestem wdzięczna za wszystko i za to że mogę być z wami! Najlepsze przed nami!" - napisała przy fotografii.



Fani zrobili wokalistce niesamowitą niespodziankę. Nagrali filmik, na którym życzenia składają jej osoby z całego świata.