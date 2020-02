Eurowizja 2020. Alicja Szemplińska dla Interii: Zaszczyt i wzruszenie. Piosenka "Empires" [TEKST]

Alicja Szemplińska zdecydowanie wygrała program "Eurowizja 2020. Szansa na sukces", dzięki czemu została wybrana reprezentantką Polski w tym konkursie. Co powiedziała Interii po swoim zwycięstwie?

Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję 2020 AKPA

O wyjazd do Rotterdamu w finale programu "Eurowizja 2020. Szansa na sukces" walczyły trzy osoby: Kasia Dereń, Alicja Szemplińska i Albert Černý.

Konkursowy odcinek podzielony był na dwie części. W pierwszej uczestnicy wykonywali wybrany eurowizyjny przebój z poprzednich lat, w drugiej natomiast prezentowali własny singel. Uczestników oceniało jury w składzie: Cleo, Michał Szpak, Gromee i przedstawiciele TVP: Anna Cyzowska, Konrad Smuga, Grzegorz Urban. Liczyły się również głosy telewidzów.

Alicja Szemplińska zaśpiewała utwór Loreen "Euphoria", z którym Szwedka wygrała konkurs w 2012 roku, a także premierową piosenkę "Empires".

W głosowaniu widzów punkty rozłożyły się następująco: 1 punkt dla Kasi Dereń, 3 punkty - Albert Černý , a 5 punktów zdobyła Alicja Szemplińska. Jurorzy przyznali 1 punkt Kasi Dereń, 3 punkty Albertowi Černý'emu i 5 punktów dla Alicji Szemplińskiej. Tym samym zwycięzcą finału "Szansy na sukces" i jednocześnie reprezentantem Polski podczas Eurowizji 2020 w Rotterdamie została Alicja.

Autorami eurowizyjnej piosenki "Empires" są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek oraz Laurell Barker. Pierwsza dwójka ma na koncie m.in. "Superhero" Viki Gabor, z którą wygrała Eurowizję Junior 2019. Kumór jest dodatkowo współautorem polskiej części tekstu "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel, zwycięskiej propozycji na Eurowizję Junior 2018.



Sprawdź tekst "Empires" w serwisie Teksciory.pl!



Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.



- Najlepszym słowem na opisanie tego, co teraz czuję, jest zaszczyt, a potem wzruszenie. Piosenka porusza bardzo ważne tematy, związane z tym, co się dzieje na świecie, a dzieje się niestety dużo złego. Trzeba mówić o tym na głos - mówi Alicja Szemplińska w rozmowie z Interią.

- Wciąż praca nad sobą, nad wokalem, nad językiem angielskim. Teraz czeka mnie bardzo intensywny czas, ale nie mogę się doczekać - dodaje 17-letnia wokalistka.



Kim jest Alicja Szemplińska?

"Alicja, chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję.



Po wygranej w programie Alicja postanowiła skupić się na szkole i dalszym szlifowaniu wokalnych umiejętności, m.in. pod okiem Setha Riggsa, trenera wokalnego Michaela Jacksona. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles otrzymała jako nagrodę specjalną od jury dziecięcego show TVP.

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



"Ala mikrofon dostała do ręki, gdy miała cztery lata i myślę, że razem z mamą obejrzała wszystkie edycje 'Voice'a'. Czekaliśmy na 'Kidsa' i wtedy myśleliśmy, że Ala się tam pojawi. Wcześniej był jednak program 'Hit Hit Hurra', który świetnie wspominamy, bo to była przygoda. Już po programie okazało się, że Ala jest na progu wieku, gdzie można iść do dorosłego Voice'a i chwilę poczekaliśmy, a Ala zdecydowała, że to już czas" - wspominał początki kariery Alicje jej ojciec, Radosław.