Adele: Całkowicie odmieniona powraca z nową płytą! Kiedy premiera "30"?

Adele, to niekwestionowana gwiazda brytyjskiej sceny. Choć nie ma wizerunku divy pokroju Celine Dion czy Whitney Houston, to 15-krotna zwyciężczyni Grammy sprzedała ponad 120 milionów płyt na świecie! W pierwszym od ponad pięciu lat wywiadzie z magazynem "Vogue" gwiazda pokazała się z całkiem innej strony. Omówiła nadchodzącą płytę, ale wspomniała też o swoim rozwodzie i o tym, jak powraca się z cienia do blasku sławy.

Gwiazda ostatni raz udzieliła wywiadu "jeden na jeden" mediom w 2016 roku. "Muszę się znowu przygotować na bycie sławną, co, jak wiadomo, nie bardzo mi się podoba" - powiedziała na początku Adele.

Ostatnie pięć lat było kluczowe dla wokalistki - wychowywała syna Angelo, rozwiodła się z Simonem Koneckim. Dodatkowo na zewnątrz, ale też wewnątrz zmieniła się nie do poznania!

Adele o inspiracjach dla nowej płyty "30"

Pozostałe albumy Adele mówiły wiele o jej rozstaniach z partnerami. Teraz gwiazda zapowiada, że nowa płyta jest "listem do jej 9-letniego syna". "Mój syn miał wiele pytań. Naprawdę dobrych, niewinnych pytań, na które po prostu nie mam odpowiedzi... (jak na przykład) dlaczego nie możecie nadal mieszkać razem?" - wyznała wokalistka.

"Po prostu czułam, że chcę mu wyjaśnić, poprzez tę płytę, kiedy będzie miał dwadzieścia lub trzydzieści lat, kim jestem i dlaczego dobrowolnie zdecydowałam się zdemontować całe jego życie w pogoni za własnym szczęściem. To sprawiło, że czasami był naprawdę nieszczęśliwy. I to jest dla mnie prawdziwa rana, z której nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie się wyleczyć" - mówiła o rozstaniu z mężem i relacjach z synem, Angelo.



"Muszę teraz naprawdę zająć się sobą" - stwierdziła piosenkarka. Między innymi dla tego na nowej płycie nie ma być miejsca dla opisywania starych relacji z mężczyznami. "30" ma "zachęcić zagubionych w związku do 'pójścia dalej'". "Czy możesz sobie wyobrazić pary słuchające tego w samochodzie? To byłoby takie niezręczne" - mówi wokalistka zakładając, że wiele kobiet może dzięki jej albumowi podjąć decyzję o zmianach i na przykład rozstaniu.



Jaka jest różnica między pozostałymi albumami piosenkarki? "Byłam straszliwie pijana na '21'; naprawdę nie pamiętam (z jej nagrywania - przyp. red.) zbyt wiele, pamiętam tylko, że byłam naprawdę smutna. Przy '25' byłam oczywiście trzeźwa, bo byłam świeżo upieczoną mamą. Tamta płyta była bardziej zgodna z tym, czego ludzie mogliby chcieć lub nie chcieć. Przy tej podjęłam świadomą decyzję, by po raz pierwszy w życiu zapytać: 'Czego ja chcę?'" - mówi odważnie gwiazda.

"Zamieniałam się w szczekającego psa"

Piosenkarka opowiedziała też o trudnych momentach podczas lockdownu. "Każdy musiał zmierzyć się z wieloma swoimi demonami, ponieważ miał tyle czasu i nic go nie rozpraszało. Musieli zmierzyć się z samymi sobą w odosobnieniu. Podczas gdy ja robiłam to rok wcześniej" - stwierdziła odnosząc się do swojej izolacji i złego samopoczucia podczas rozwodu z Koneckim.

Adele wyznała również, że lockdown był dla niej trudny także ze względu na problemy alkoholowe, z którymi boryka się od lat, a które mogły się nasilać podczas lockdownu. "Mój pierwszy awaryjny bieg do sklepu spożywczego był po Whispering Angel (Szepczący Anioł - przyp. red.) i ketchup" - wyznała, odnosząc się do swojego ulubionego rosé. "Whispering Angel zamienił mnie w szczekającego psa. Nie sprawił, że zaczęłam szeptać".

Adele i "Easy On Me" - kiedy premiera piosenki?

W tworzeniu albumu "30" wziął udział producent Greg Kurstin, który pracował z nią przy "25". Z rozmowy z "Vogue" nie dowiadujemy się, jak nazywają się poszczególne utwory, ale wiemy, że album wieńczy "siedmiominutowe opus", które jest "smyczkowym, inspirowanym Garlandem, jazzującym zachwytem, pełnym refleksji i z wokalem na miarę wieków".

Na koniec Adele dodaje, że nowa płyta "30" zawiera rollercoaster emocji: "Mam wrażenie, że ten album to autodestrukcja, potem autorefleksja, a następnie coś w rodzaju samoodkupienia. Ale czuję się gotowa. Naprawdę chcę, żeby tym razem ludzie usłyszeli historię z mojej strony". Nowy album najprawdopodobniej ukaże się 19 listopada 2021 roku, a pierwszy singel "Easy On Me" już usłyszymy 15 października.