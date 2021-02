Adele nie nagra piosenki o byłym mężu. Ujawniono szczegóły umowy rozwodowej

Kolejne ustalenia pomiędzy Adele i Simonem Koneckim wyciekają do mediów. Według najnowszych doniesień wokalistka zgodziła się nie śpiewać o byłym mężu.

Adele dogadała się Simonem Koneckim /Lester Cohen /Getty Images

Adele i Simon Konecki (działacz charytatywny) byli parą od końca 2011 r. W październiku 2012 r. na świat przyszedł ich syn Angelo.

"Adele i jej partner są w trakcie separacji. Zobowiązali się do wychowywania swojego syna wspólnie, w miłości. Jak zawsze proszą o prywatność. Dalszych komentarzy nie będzie" - takie oświadczenie pojawiło się w kwietniu 2019 r.

Para pobrała się w tajemnicy trzy lata wcześniej. Fakt, iż jest po ślubie, zdradziła w 2017 roku na rozdaniu nagród Grammy, kiedy dziękowała "mężowi" za wsparcie.

W styczniu pojawiły się informacje o dopięciu rozwodu przez Koneckiego i Adele. Para złożyła już w sądzie stosowne dokumenty. Zgodnie z nimi para zdecydowała się poprzez mediację ustalić prawa do wspólnego majątku (szacuje się, że wokalistka ma fortunę sięgającą prawie 200 mln dolarów).

Konecki postawił wokalistce również jeden, zaskakujący warunek, na który gwiazda miała się zgodzić. Chodzi o zapis dotyczący "wzajemnego szacunku". Według niego Adele ma nie nagrać żadnej piosenki, w której komentować będzie małżeństwo z Koneckim.

O byłych Adele było głośno m.in. za sprawą hitu "Someone Like You". Wokalistka przyznała, że utwór dotyczył fotografa Alexa Sturrocka. Po sukcesie płyty "19" pieniędzy od gwiazdy domagał się inny były chłopak gwiazdy (w tym przypadku Adele nie ujawniła jego tożsamości).

"Bolesne rozstania pomogły stworzyć Adele wielkie hity, ale tym razem będzie inaczej" - donosił informator "The Sun" i dodał, że piosenkarka zgodziła się na warunki Koneckiego, aby chronić ich syna Angelo. "To oznaka szacunku" - czytamy w tabloidzie.



Nowa płyta Adele - według nieoficjalnych informacji - ma ukazać się jeszcze w tym roku.