Adele w końcu pokazała się publicznie. Trudno ją rozpoznać

Ostatnio o Adele było głośno ze względu na jej spektakularną metamorfozę. Gwiazda znana była z pełnych kształtów, ale w ubiegłym roku straciła na wadze kilkadziesiąt kilogramów.

W plotkarskich mediach pojawiły się spekulacje, że utrata wagi może być spowodowana rozstaniem z mężem Simonem Koneckim. W kwietniu 2019 r. poinformowano o ich separacji po 8 latach małżeństwa.



Adele skupiła się na pracy i wychowaniu dziecka. W końcu, w październiku 2020 roku fani doczekali się publicznego występu wokalistki. Piosenkarka poprowadziła popularny program "Saturday Night Live". "Cholera, do diabła, jestem tak podekscytowana! A także absolutnie przerażona! Mój pierwszy występ w roli gospodarza SNL! Zawsze chciałam to zrobić, być samodzielna i móc zakasać rękawy i całkowicie się w to rzucić, ale czas nigdy nie był właściwy" - pisała przed występem.

Reklama

Teraz, po długim okresie nieobecności, można było zobaczyć ją na widowni podczas finału NBA. Towarzyszył jej Rich Paul, który jest agentem sportowym.



Zdjęcie Adele i Rich Paul / Christian Petersen / Getty Images

Szybko pojawiły się domysły, że Paul jest nowym partnerem wokalistki. Uwagę przykuła również szczupła sylwetka Adele.

Zdjęcie / Ronald Martinez / Getty Images