Ten występ podzielił jurorów "TTBZ". Krystian Ochman ze zwycięskim występem

Otwarcie odcinka zafundował widzom Stefano Terrazzino. Piosenka "Happy Together" to słowa wielkiej radości z okazji dwóch okrągłych rocznic jurora - właśnie mija 10 lat od jego wielkiego zwycięstwa w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i 20 lat od kiedy zamieszkał w Polsce na stałe.

Po miłym akcencie rozpoczęła się rywalizacja, choć jak zawsze oparta na dobrej zabawie i wsparciu, jakim obdarzają się wszyscy uczestnicy.

Modest Ruciński, zanim wcielił się w Damiano Davida, ciężko pracował nad wymagającą choreografią i popisami wokalnymi. Czy tydzień wystarczył, żeby dopracował numer "Born With A Broken Heart"? "To jest nie do opisania, jakie to jest trudne. Ty śpiewałeś, a tancerka skakała na twój brzuch. Mi się wydaje, że złapałeś pięknie ten klimat. I z tym całym kolosem, który nie jest do zrobienia, to chapeau bas" - docenił Stefano.

Marta Bijan ponownie wystartowała z drugiej pozycji, by tym razem zawalczyć o wysokie noty. Czy piosenka "Jeszcze będzie pięknie" B.R.O. była zwiastunem szczęścia w tym odcinku? "To niesamowita sytuacja obejrzeć swój koncert z publiczności. Naprawdę to chora sprawa. Gratuluję ci" - powiedział gość niespodzianka, czyli oryginalny B.R.O.

Andrzej Nejman tym razem oczarował publiczność jako Krzysztof Krawczyk w romantycznym utworze "Pamiętam ciebie z tamtych lat". Nawet Justyna Steczkowska nie szczędziła słów zachwytu. "Andrzejku, to było po prostu fantastyczne. Ja znałam Krzysia. I grałam z nim, i grałam jego piosenki w trasie, jak już niestety odszedł. Odbieram go jako super wujka, który zawsze miał dla człowieka dobre słowo i dobre serce. I dzisiaj jak cię zobaczyłam, to jakbym zobaczyła Krzysia - każdy ten jego ruch i jeszcze do tego głos. Odtworzyłeś jego postać jeden do jednego. To było naprawdę wzruszające, piękne i bardzo dobre pod każdym względem. Brawo!" - podsumowała jurorka.

Andrzej Nejman jako Krzysztof Krawczyk Maciej Zawada Polsat

Piosenka, którą wylosowała Julia Żugaj to młodzieżowy przebój ostatnich lat - "IRL" Bambi zaistniało w końcu na scenie "Twoja Twarz Brzmi znajomo". Co na to jurorzy? "To jest twoje pokolenie, twój świat, więc myślę, że ty się w tym doskonale odnajdujesz. Wszystko wyszło tu jak trzeba. Naprawdę brawo" - oceniła Justyna Steczkowska.

Edyta Herbuś pilnie uczyła się języka hiszpańskiego, łącząc go trudnymi interwałami, żeby pięknie zaśpiewać piosenkę Natalii Oreiro "Cambio dolor". Czy wzorowa uczennica dostała pochwały? "Zamieniłaś mój ból w szczęście. To było tak kompatybilne, że mógłbym się pomylić, oglądając Natalię, że to ty tam jesteś. Prawdopodobnie ona też się pomyli oglądając twój występ. Bomba, super, dziękuję, buziak!" - skwitował Piotr Gąsowski.

Kamil Studnicki zaprosił przyjaciela - Nicka Sincklera. Taki duet to niepodważalnie wybuchowa mieszanka, więc wyszła prawdziwa bomba! Panowie wcielili się w Michaela Bubble i Jasona Derullo i wystrzeli z utworem "Spicy Margarita". Reakcje jurorów były oczywiste, zachwytom nie było końca i nawet Małgorzata Walewska chwaliła: "Bardzo dobry występ. Przede wszystkim nie dałeś się zdominować temu szaleńcowi, którego talent podziwialiśmy przez całą 19. edycję. Widziałam, jak pracujesz nad barwą i udało ci się to świetnie utrzymać. No super! Nie jestem zaskoczona, jestem zachwycona".

Natalia Muianga od początku cieszyła się z wylosowanego wykonawcy, bo Nat King Cole znajduje się w gronie jej jazzowych ulubieńców. Czy "Mona Lisa" w jej wykonaniu miała taką samą moc? "Co nie dotykasz, to jest na wysokim poziomie. Mimo że nie było 1:1, to nie było kobieco, więc całkowicie się temu poddałaś. Jest coś, co ja obserwuję u ciebie, co mi się bardzo podoba. Mam wrażenie, że ty nie występujesz dla potrzeby, nie dla efektu. I dziś to potwierdziłaś tą piosenką. Mnie takie rzeczy dotykają podwójnie, więc brawo" - podsumował wzruszony Stefano.

Na końcu pojawił się Krystian Ochman, który zamienił się w zbuntowaną nastolatkę w trudnym utworze Loli Young "Messy" i doprowadził do kłótni między jurorami, co możecie zobaczyć poniżej:

Ten występ podzielił jurorów „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Niespodziewana wygrana Polsat

Finalnie czwarty odcinek wygrał Krystian Ochman. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat.

Tabela wyników w 4. odcinku:

1.Krystian Ochman

2.Kamil Studnicki

3.Andrzej Nejman

4.Natalia Muianga

5.Modest Ruciński

6.Julia Żugaj

7.Marta Bijan

8.Edyta Herbuś

