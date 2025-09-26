Ten występ podzielił jurorów "TTBZ". Krystian Ochman ze zwycięskim występem
Za nami czwarty odcinek uwielbianego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tym razem na pierwszym miejscu uplasował się Krystian Ochman.
Otwarcie odcinka zafundował widzom Stefano Terrazzino. Piosenka "Happy Together" to słowa wielkiej radości z okazji dwóch okrągłych rocznic jurora - właśnie mija 10 lat od jego wielkiego zwycięstwa w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i 20 lat od kiedy zamieszkał w Polsce na stałe.
Po miłym akcencie rozpoczęła się rywalizacja, choć jak zawsze oparta na dobrej zabawie i wsparciu, jakim obdarzają się wszyscy uczestnicy.
Modest Ruciński, zanim wcielił się w Damiano Davida, ciężko pracował nad wymagającą choreografią i popisami wokalnymi. Czy tydzień wystarczył, żeby dopracował numer "Born With A Broken Heart"? "To jest nie do opisania, jakie to jest trudne. Ty śpiewałeś, a tancerka skakała na twój brzuch. Mi się wydaje, że złapałeś pięknie ten klimat. I z tym całym kolosem, który nie jest do zrobienia, to chapeau bas" - docenił Stefano.
Marta Bijan ponownie wystartowała z drugiej pozycji, by tym razem zawalczyć o wysokie noty. Czy piosenka "Jeszcze będzie pięknie" B.R.O. była zwiastunem szczęścia w tym odcinku? "To niesamowita sytuacja obejrzeć swój koncert z publiczności. Naprawdę to chora sprawa. Gratuluję ci" - powiedział gość niespodzianka, czyli oryginalny B.R.O.
Andrzej Nejman tym razem oczarował publiczność jako Krzysztof Krawczyk w romantycznym utworze "Pamiętam ciebie z tamtych lat". Nawet Justyna Steczkowska nie szczędziła słów zachwytu. "Andrzejku, to było po prostu fantastyczne. Ja znałam Krzysia. I grałam z nim, i grałam jego piosenki w trasie, jak już niestety odszedł. Odbieram go jako super wujka, który zawsze miał dla człowieka dobre słowo i dobre serce. I dzisiaj jak cię zobaczyłam, to jakbym zobaczyła Krzysia - każdy ten jego ruch i jeszcze do tego głos. Odtworzyłeś jego postać jeden do jednego. To było naprawdę wzruszające, piękne i bardzo dobre pod każdym względem. Brawo!" - podsumowała jurorka.
Piosenka, którą wylosowała Julia Żugaj to młodzieżowy przebój ostatnich lat - "IRL" Bambi zaistniało w końcu na scenie "Twoja Twarz Brzmi znajomo". Co na to jurorzy? "To jest twoje pokolenie, twój świat, więc myślę, że ty się w tym doskonale odnajdujesz. Wszystko wyszło tu jak trzeba. Naprawdę brawo" - oceniła Justyna Steczkowska.
Edyta Herbuś pilnie uczyła się języka hiszpańskiego, łącząc go trudnymi interwałami, żeby pięknie zaśpiewać piosenkę Natalii Oreiro "Cambio dolor". Czy wzorowa uczennica dostała pochwały? "Zamieniłaś mój ból w szczęście. To było tak kompatybilne, że mógłbym się pomylić, oglądając Natalię, że to ty tam jesteś. Prawdopodobnie ona też się pomyli oglądając twój występ. Bomba, super, dziękuję, buziak!" - skwitował Piotr Gąsowski.
Kamil Studnicki zaprosił przyjaciela - Nicka Sincklera. Taki duet to niepodważalnie wybuchowa mieszanka, więc wyszła prawdziwa bomba! Panowie wcielili się w Michaela Bubble i Jasona Derullo i wystrzeli z utworem "Spicy Margarita". Reakcje jurorów były oczywiste, zachwytom nie było końca i nawet Małgorzata Walewska chwaliła: "Bardzo dobry występ. Przede wszystkim nie dałeś się zdominować temu szaleńcowi, którego talent podziwialiśmy przez całą 19. edycję. Widziałam, jak pracujesz nad barwą i udało ci się to świetnie utrzymać. No super! Nie jestem zaskoczona, jestem zachwycona".
Natalia Muianga od początku cieszyła się z wylosowanego wykonawcy, bo Nat King Cole znajduje się w gronie jej jazzowych ulubieńców. Czy "Mona Lisa" w jej wykonaniu miała taką samą moc? "Co nie dotykasz, to jest na wysokim poziomie. Mimo że nie było 1:1, to nie było kobieco, więc całkowicie się temu poddałaś. Jest coś, co ja obserwuję u ciebie, co mi się bardzo podoba. Mam wrażenie, że ty nie występujesz dla potrzeby, nie dla efektu. I dziś to potwierdziłaś tą piosenką. Mnie takie rzeczy dotykają podwójnie, więc brawo" - podsumował wzruszony Stefano.
Na końcu pojawił się Krystian Ochman, który zamienił się w zbuntowaną nastolatkę w trudnym utworze Loli Young "Messy" i doprowadził do kłótni między jurorami, co możecie zobaczyć poniżej:
Finalnie czwarty odcinek wygrał Krystian Ochman. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat.
Tabela wyników w 4. odcinku:
1.Krystian Ochman
2.Kamil Studnicki
3.Andrzej Nejman
4.Natalia Muianga
5.Modest Ruciński
6.Julia Żugaj
7.Marta Bijan
8.Edyta Herbuś
