Te występy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeszły do historii. "Jestem w szoku"

Obecnie jest to najpopularniejsze nagranie z "TTBZ" opublikowane w sieci z ponad 18 mln wyświetleń! Mateusz Ziółko tuż przed występem podkreślał: "To utwór, który zawsze wzbudzał we mnie niesamowite wzruszenia i potrzebowałem czasu, aby się z nim oswoić". Wykonanie "Lubię wracać tam gdzie byłem" zdobyło rekordowy wynik 60 punktów i zapewniło artyście wygraną w czwartym odcinku dziesiątego sezonu.

Po raz kolejny już w tym podsumowaniu pojawia się Filip Lato. Tym razem z disco-polowym przebojem "Wyglądasz idealnie". Był to pierwszy raz w historii programu, kiedy Małgorzata Walewska przyznała tego typu utworowi dziesięć punktów! Pozostali jurorzy również nie kryli zaskoczenia. "Bałem się, że to będzie dobre i niestety to się sprawdziło. To jest najkrótsza moja recenzja. Jestem w szoku" - mówił Robert Janowski. Występ skomentował również sam Skolim, który publikując fragment nagrania na swoim Instagramie dodał podpis: "idealnie".