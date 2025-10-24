Właśnie zakończył się kolejny odcinek najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Zajomo". Popisy uczestników niezmiennie oceniali: Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino. Na miejscu Małgorzaty Walewskiej niespodziewanie pojawiła się Majka Jeżowska. Jednorazowa zamiana jurorek spowodowana była obecnością Walewskiej na Konkursie Chopinowskim.

Piątkowy odcinek rozpoczął się wyjątkowym występem trójki trenerów, którzy w programie Polsatu pomagają uczestnikom pracować nad kolejnymi wcieleniami. Na scenie pojawili się Agnieszka Hekiert, Marcin Przybylski i Maciej Zakliczyński jako grupa Gazebo, w piosence idealnie wpasowującej się w obecne trendy - "I like Chopin".

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": odcinek rozpoczęła Marta Bijan jako Cleo

Tuż po nich przyszedł czas na występ pierwszej z uczestniczek - Marty Bijan. Piosenkarka wcieliła się w rolę Cleo i zaśpiewała słynny przebój "My Słowianie". Aby odpowiednio przygotować się do występu ćwiczyła z zespołem ludowym!

"No po prostu byłaś w temacie. Oddałaś charakter nie tylko piosenki, ale widowiska, które Cleo robiła za każdym razem, jak śpiewała 'My Słowianie', więc gratuluję ci. Byłaś cała słowiańska w pełni roztańczona i ja słyszałam puls twojej słowiańskiej krwi w udach" - komentowała popis uczestniczki zachwycona Majka Jeżowska.

Kolejna na scenie pojawiła się Natalia Muianga, która w swoim występie musiała skupić się na anielsko brzmiącym głosie i jednocześnie zminimalizować ruchy taneczne. Zaprezentowała się widzom jako Dionne Warwick w utworze "Walk on by". Co na to jurorzy?

"Od początku widzieliśmy i wiemy, że doskonale śpiewasz, do tego jesteś piękna, a każdy twój ruch to jest poezja. Jesteś bardzo utalentowana. Ja ci z całego serca życzę, żebyś mogła być na scenie tylko sobą, żeby ludzie pokochali ciebie, tak jak my tutaj cię podziwiamy. I to wszystko, co mogę powiedzieć, bo sami państwo słyszeliście, że było doskonale" - komentowała wzruszona Justyna Steczkowska.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Kamil Studnicki jako mroczna Agnieszka Chylińska

Kamil Studnicki, czyli zwycięzca ostatniego odcinka, tym razem wcielił się w drapieżną Agnieszkę Chylińską. Wielu oglądających z pewnością zastanawia się, czy całkowicie zdarł sobie gardło, szykując piosenkę "Królowa łez".

"Ja się śmiałem, bo naprawdę nie mogłem uwierzyć. Miałem wrażenie, że to jest Agnieszka. Ty tak wszystko zrobiłeś, te maniery, ten ruch. Mimo, że głos nie był dokładnie taki sam, to przeszedł w tym wszystkim na drugi plan. Mi się bardzo podobało" - mówił Stefano Terrazzino.

Modły Krystiana Ochmana o utwór country wreszcie zostały wysłuchane - były reprezentant Polski na Eurowizji wylosował Johnny'ego Casha! W programie Polsatu zaśpiewał jego hit "Ring of fire", a Majka Jeżowska nie mogła wyjść z podziwu. Doceniła jego ogromne zaangażowanie i widoczną pasję do tego gatunku muzyki.

"Ja jestem największą fanką muzyki country w Polsce, więc ja się cieszę, że ktoś z młodych wykonawców kocha muzykę country. Gratuluję ci, bo było widać w tobie ten szacunek do muzyki country. Zaczarowałeś mnie. Co mam więcej powiedzieć?" - oceniła nowa jurorka.

Pochwały dla Edyty Herbuś zaczęły się już na próbach, kiedy ćwiczyła z Agnieszką Hekiert melodię do piosenki Avy Max "Salt". A jak poszło jej podczas oficjalnego występu?

"Ava Max to jest wokalistka potęga. Ona ma wspaniały głos. No i teraz tak: wyglądałaś świetnie, ruszałaś się wspaniale. Co do śpiewania? Nie jesteś zawodową wokalistką, i to wszyscy wiemy od początku tego programu. Natomiast to, jaki ty progres przeszłaś w tym programie dzięki wspaniałym trenerom, to jest dla mnie imponujące. To porusza moje serce, bo po prostu rośniesz. I to wykorzystasz w swojej pracy na tysiące innych sposobów. I tego ci z całego serca życzę, bo to jest godne podziwu" - stwierdziła Justyna Steczkowska.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Piotr Gąsowski pochwalił pracowitość Julii Żugaj

Julia Żugaj w ósmym odcinku wcieliła się w ikonę polskiej sceny lat 70. - Andrzeja "Kobrę" Kraińskiego - i zaśpiewała najsłynniejszy utwór Kobranocki "Kocham cię jak Irlandię". Piotr Gąsowski docenił starania uczestniczki i pochwalił ją za ogrom ciężkiej pracy.

"Od czasów, kiedy jestem tutaj jurorem, jesteś najlepiej udającą grającą na gitarze ze wszystkich. Jestem z ciebie dumny. I wiesz co? Chcę powiedzieć, cokolwiek się nie wydarzy, jesteś wielką wygraną, ponieważ walczysz ze swoimi słabościami i wiem, że też uczysz młodych ludzi normalności i pracy. Dziękuję ci bardzo" - pochwalił młodą artystkę juror.

Modest Ruciński miał to szczęście, że mógł tym razem zaprosić do swojego występu przyjaciela. U jego boku na scenie pojawił się Kazimierz Mazur. Duet wykonał wspólnie utwór Kabaretu Starszych Panów "Piosenka jest dobra na wszystko" i według jurorów świetnie poradził sobie z niemałym wyzwaniem.

"Ja mam wielki sentyment do Kabaretu Starszych Panów. Uwielbiam, odkryłem ten świat i dziękuję, że wy razem tak to pięknie oddaliście. Widać było, że siła jest w parze. Dziękuję wam" - komentował Terrazzino.

Po chwilach lirycznych przyszedł czas na piekło, do którego zabrał nas Andrzej Nejman jako Serj Tankian z grupy System of a Down. Fani mocnej, rockowo-metalowej muzyki z pewnością ucieszyli się, gdy usłyszeli w show Polsatu kawałek "B.Y.O.B". A jak uczestnik poradził sobie z postacią, która dysponuje głosem o skali 4,2 oktawy?

"Brachu, duma! Zrobiłeś to wspaniale. Dla mnie to jest twój najlepszy występ ze wszystkich. Zdecydowanie" - podsumował Piotr Gąsowski.

Kto wygrał ósmy odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Na koniec odcinka emocje sięgnęły zenitu, bowiem ogłoszono wielki remis! Decyzją Piotra Gąsowskiego (w zastępstwie przewodniczącej jury, Małgorzaty Walewskiej) zwycięzcą został Andrzej Nejman. Czek na 10 tys. złotych postanowił przekazać Fundacji Herosi, która pomaga dzieciom z chorobami onkologicznymi.

Krystian Ochman, który uplasował się w tabeli jako drugi, otrzymał czek na 5 tys. złotych. Przekazał go na rzecz World Woman Health Foundation.

Tabela wyników w ósmym odcinku:

Andrzej Nejman Krystian Ochman Natalia Muianga Modest Ruciński Marta Bijan Julia Żugaj Kamil Studnicki Edyta Herbuś

