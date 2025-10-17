"Spełniło się jedno z moich największych marzeń" - nie kryje radości Wojciech Bardowski, prezentując swój debiutancki singel "Bursztynowa miłość". Nagranie nawiązuje do klasyki polskiej piosenki w stylu przebojów Wojciecha Gąsowskiego czy Krzysztofa Krawczyka.

"W słowach utworu zawarte są wspomnienia najpiękniejszych momentów w życiu człowieka, które przeżywamy w chwili kiedy obdarzamy kogoś uczuciem. Jest w nich radość i beztroskie spędzanie czasu. Słońce, plaża i wspólne spacery po niej. Bursztynowa miłość to przygoda, która może się przydarzyć każdemu bez wyjątku i bez względu na to ile mamy lat" - podkreśla wokalista.

Wojciech Bardowski debiutuje po "The Voice Senior"

Za piosenkę "Bursztynowa miłość" odpowiada producencki duet Paweł Wawrzeńczyk i Karol Serek, który ma na koncie utwory m.in. Krystiana Ochmana, Michała Szczygła, Lanberry, bryskiej i AniKi Dąbrowskiej.

Przypomnijmy, że wokalista dał się poznać szerokiej publiczności na początku tego roku z szóstej edycji "The Voice Senior" . Zachwycił trenerów i widzów już od Przesłuchań w ciemno. Piosenką "Le Temps des Cathédrales" z musicalu "Notre Dame de Paris" sprawił, że na koniec wszyscy trenerzy oklaskiwali go na stojąco. Na swojego opiekuna w muzycznym show TVP wybrał Roberta Janowskiego. Ostatecznie Wojciech Bardowski został zwycięzcą programu, wygrywając 50 tys. zł, a fani obwołali go "brylantem".

Kim jest Wojciech Bardowski?

Wokalista łączy w sobie duszę francuskiego barda z sentymentalnym chłopakiem z Podkarpacia. Swoją karierę zaczynał jako solista zespołu Vitro-Band Krośnieńskich Hut Szkła. Pierwsze szlify, jako baryton zdobywał w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego z którym wielokrotnie koncertował w kraju i zagranicą. Swoje umiejętności wokalne doskonalił u Primadonny Operetki Warszawskiej Elżbiety Ryl-Górskiej.

W latach 80. mieszkał w Paryżu, skąd przywiózł ze sobą miłość do francuskiej piosenki. Od ponad dekady prowadzi Impresariat Artystyczny, koncertując po Polsce z polskimi szlagierami dwudziestolecia międzywojennego, a także klasyką piosenki włoskiej i francuskiej.

Wojciech jest laureatem licznych festiwali wokalnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w 2014 roku został wyróżniony honorową odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

