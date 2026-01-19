Zachwyciła trenerów w "The Voice Senior". "Co za zjawiskowa kobieta"

Trwa siódma edycja programu "The Voice Senior". Na scenie ponownie stanęli uczestnicy powyżej 60. roku życia.

"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - piszą o programie organizatorzy.

W fotelach trenerskich zasiadają Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. Show prowadzą Marta Manowska i Łukasz Nowicki.

"The Voice Senior": Małgorzata Jędrzejewska zaśpiewała polski klasyk

Jedną z uczestniczek nowej edycji "The Voice Senior" jest Małgorzata Jędrzejewska. Na scenie zaprezentował utwór "Kiedy mnie już nie będzie" Magdy Umer, ze słowami Agnieszki Osieckiej i muzyką Seweryna Krajewskiego.

Kobieta przez 30 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego, po tym czasie jednak poczuła wypalenie zawodowe i zdecydowała się wyjechać do Wielkiej Brytanii. Miała wtedy 52 lata i, jak sama wspomina, nie znała języka, więc zaczynała swoją przygodę zagranicą od pomocy w kuchni. Przyznała jednak, że ten wyjazd otworzył ją na życie i ludzi. Na emeryturze postanowiła wrócić do Polski, gdzie zajmuje się pisaniem kryminałów.

Po jej występie fotele zdecydowali się odwrócić Alicja Majewska i Robert Janowski, a wokalistka poszła do drużyny tego drugiego. Uczestniczkę chwalą również internauci. "Bardzo sympatyczna pani i bardzo udany występ", "Co za zjawiskowa kobieta, jak ja się cieszę, że jej jurorzy nie przegapili", "Cudowny występ i głos, wspaniała pani, powodzenia dalej, pani Gosiu", "Ależ kolorowy ptak", "Ależ barwna postać! Podziwiam!", "Pani Małgosia rozwaliła system" - pisali internauci.

Za występ podziękowała też sama uczestniczka. "Nie wiem, czy ktoś zauważył, że ja nawet nie zdążyłam podziękować jurorom, którzy się odwrócili! Byłam w takim przejęciu, stresie i nerwacji, że chwilami nie wiedziałam, gdzie jestem. Dlatego dziś, już po całym tym szaleństwie, bardzo chcę to nadrobić" - zaczęła. "Ale odwrócone fotele i tyle dobrych słów o moim śpiewaniu to nie tylko moja zasługa. To efekt pracy i pasji fantastycznych ludzi - #PszonaBand. Dziękuję Wam za cudowną aranżację i za to, jak zagraliście - czułam się jak… no właśnie: jak profesjonalistka wśród profesjonalistów" - pisała dalej.

"Nie jestem w stanie wszystkim odpisać ani na wszystko zareagować, ale każde dobre słowo i każde serduszko bardzo mocno do mnie dotarło i wsparło" - dodała.

