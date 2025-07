Nie pojawi się w nowej edycji "The Voice Senior". Małgorzata Ostrowska sama się wygadała

Trwają już przygotowania do kolejnych edycji programu "The Voice" z udziałem dorosłych, dzieci i seniorów, a w mediach trwają spekulacje na temat obsady foteli trenerów. Dość niespodziewanie swoje odejście z "The Voice Senior" ogłosiła Małgorzata Ostrowska.