Nową edycję "The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać od stycznia 2026 roku.

Majka Jeżowska trenerką w "The Voice Senior"! "Będzie dużo wzruszeń"

Majka Jeżowska, która świętuje właśnie 45-lecie pracy artystycznej, nie kryje radości i w specjalnie nagranym z tej okazji wideo wyznała, że rola trenerki jest spełnieniem jej wieloletnich marzeń.

"Zobaczcie, gdzie jestem - w czerwonym fotelu "The Voice Senior"! Jestem 45 lat na scenie muzycznej i zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym, bo mam doświadczenie, uwielbiam ludzi, uwielbiam słuchać i uwielbiam pomagać. No i co? Lata mijały i dopiero teraz, kiedy zostałam prawdziwą seniorką, moje marzenie się spełniło" - opowiedziała Majka Jeżowska.

"Wiem, że będzie dużo wzruszeń, ale jestem podekscytowana spotkaniem z ludźmi, którzy być może właśnie dopiero teraz, będąc seniorem, odważyli się spełnić swoje marzenie o scenie i śpiewaniu w fantastycznym programie telewizyjnym. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia!" - dodała nowa trenerka siódmej edycji talent show TVP2.

"Super, rozkręci zabawę na całego!", "Super, odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku", "Świetna wiadomość!" - komentują fani formatu.

Majka Jeżowska o swoim debiucie i wyjątkowym koncercie. "Opole to świątynia polskiej piosenki"

Majka Jeżowska nie raz zachwyciła opolską publiczność, a podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki zrobiła to ponownie. Jak artystka wspomina swój debiut? I co powinni mieć w sobie dzisiejsi wokaliści, którzy marzą o wielkiej karierze?

"To zależy, na kogo trafisz. Jeśli jesteś młodą osobą, która została zauważona, to prawdopodobnie w dzisiejszych czasach rzuca się na nią management jakiejś dużej wytwórni, w managemencie jest kilka osób i każda z nich podpowiada, co dany artysta ma robić, jakie piosenki nagrywać, jak ma wyglądać i co mówić do kamer. Jest też wiele osób, które się temu nie poddają i wtedy można ocalić cząstkę siebie. Niektórzy są stale wierni sobie. To może oczywiście grozić tym, że może być kontrakt zerwany, taka osoba może dostać łatkę osoby trudnej do współpracy, ale suma summarum opłaca się być sobą zawsze i być wiernym sobie" - opowiedziała Interii Muzyce Majka Jeżowska.

