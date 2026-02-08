Burza po półfinale "The Voice Senior". "Najgorszy uczestnik, a wygrał"
Emocje sięgały zenitu, a półfinał "The Voice Senior" wywołał prawdziwą burzę w sieci. Trenerzy wyłonili ośmioro finalistów, wielu widzów nie kryło, że nie ze wszystkimi decyzjami potrafi się pogodzić. Obok fali zachwytów pojawiły się też ostre głosy krytyki, szczególnie pod adresem jednego z uczestników.
Program TVP2 od lat pokazuje, że muzyczna pasja nie zna metryki. Seniorzy wychodzą na scenę z ogromnym bagażem doświadczeń i emocji, a trenerzy stają przed niemal niewykonalnym zadaniem: wybrać najlepszych spośród wielu poruszających występów. Półfinałowy odcinek wyemitowany 7 lutego nie był wyjątkiem. Emocje udzielały się zarówno uczestnikom, jak i widzom, którzy od pierwszych minut aktywnie komentowali wszystko w mediach społecznościowych.
Drużyna Alicji Majewskiej: luz i wzruszenie
W zespole Alicji Majewskiej do finału awansowali Albert Czarkowski oraz Grażyna Osmala. Czarkowski zachwycił swobodą i sceniczną lekkością w utworze "Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody". Widzowie nie kryli uznania: "Bez żadnej spiny i oto właśnie chodzi. Zasłużony finalista", pisał jeden z internautów.
Z kolei występ Grażyny Osmali poruszył odbiorców na zupełnie innym poziomie. Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze w rodzaju: "Przepiękny, unikatowy głos", "Czekam na więcej" czy "Moim zdaniem pani Grażyna zawalczy w ścisłym finale o zwycięstwo". Jej interpretacja została uznana za jedną z najbardziej emocjonalnych tego wieczoru.
Robert Janowski i jego mocne karty
Z drużyny Roberta Janowskiego przepustkę do finału otrzymali Ryszard Orecki oraz Małgorzata Skrzypczak. Orecki w utworze "Idź precz" pokazał charakter i siłę głosu, co widzowie skwitowali krótko: "Fantastyczny głos! Ogień".
Skrzypczak natomiast zebrała prawdziwą lawinę pochwał. Internauci zachwycali się jej barwą i techniką: "Bardzo ciekawy głos", "Nie ma konkurencji!!!", "Dla pani Małgosi finał należał się w stu procentach". Wiele osób już teraz widzi w niej jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa.
Piaseczny i emocjonalny nokaut
W drużynie Andrzeja Piasecznego do finału przeszli Krzysztof Koziarski oraz Violetta Kapcewicz. Choć Koziarski zyskał uznanie widzów, to prawdziwą gwiazdą wieczoru okazała się Kapcewicz.
Jej wykonanie "Parole Parole" wywołało w sieci prawdziwy entuzjazm. "Bezkonkurencyjna", "Ciarki na ciele", "Prawdziwe emocje", pisali widzowie. Pojawiły się też niemal prorocze głosy: "Zwyciężczyni", "To będzie, mam nadzieję, triumfatorka tej edycji".
Drużyna Majki Jeżowskiej i największe kontrowersje
Finałowy skład Majki Jeżowskiej tworzą Artur Słowik oraz Robert Ziętara. I choć Ziętara zebrał ogrom pochwał za swój półfinałowy występ, to właśnie wybór Słowika stał się zarzewiem internetowej burzy.
Pod nagraniami pojawiły się ostre opinie: "Nie poznaję człowieka. Niestety bardzo nieudany występ", "Występ fatalny. Nie wiem, jak mógł wejść do finału. Porażka totalna", a nawet "Najgorszy uczestnik, a wygrał". Widać wyraźnie, że dla części widzów decyzja trenerki była kompletnie niezrozumiała.
Zupełnie inny ton miały komentarze dotyczące Roberta Ziętary: "Pan Robert się odpalił!", "Dla mnie najlepszy występ całego półfinału", "To najlepszy głos tej edycji", "Najlepszy występ w tej drużynie". W oczach wielu internautów to on powinien być głównym faworytem zespołu Jeżowskiej.
Śmiech i flirt na planie "The Voice Senior"
Półfinał przyniósł też lżejszy moment, gdy Majka Jeżowska skomentowała występ Zbigniewa Guzowskiego z drużyny Roberta Janowskiego, który wykonał "California Blue" Roya Orbisona. "Ja bym z takim chłopakiem pojechała do tej Kalifornii…", rzuciła żartobliwie ze sceny, po czym dodała: "Jeszcze jakby mi grał na gitarze i śpiewał takim pięknym, wysokim głosem…". Studio wybuchło śmiechem, a fragment szybko obiegł media społecznościowe.
Choć wielu finalistów spotkało się z ogromnym uznaniem, to wyraźnie widać, że nie wszystkie decyzje jurorów zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Podczas gdy jedni piszą o "fenomenalnych występach" i "pewnych zwycięzcach", inni nie kryją frustracji i poczucia niesprawiedliwości.