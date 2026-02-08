Burza po półfinale "The Voice Senior". "Najgorszy uczestnik, a wygrał"

Program TVP2 od lat pokazuje, że muzyczna pasja nie zna metryki. Seniorzy wychodzą na scenę z ogromnym bagażem doświadczeń i emocji, a trenerzy stają przed niemal niewykonalnym zadaniem: wybrać najlepszych spośród wielu poruszających występów. Półfinałowy odcinek wyemitowany 7 lutego nie był wyjątkiem. Emocje udzielały się zarówno uczestnikom, jak i widzom, którzy od pierwszych minut aktywnie komentowali wszystko w mediach społecznościowych.

Drużyna Alicji Majewskiej: luz i wzruszenie

W zespole Alicji Majewskiej do finału awansowali Albert Czarkowski oraz Grażyna Osmala. Czarkowski zachwycił swobodą i sceniczną lekkością w utworze "Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody". Widzowie nie kryli uznania: "Bez żadnej spiny i oto właśnie chodzi. Zasłużony finalista", pisał jeden z internautów.

Z kolei występ Grażyny Osmali poruszył odbiorców na zupełnie innym poziomie. Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze w rodzaju: "Przepiękny, unikatowy głos", "Czekam na więcej" czy "Moim zdaniem pani Grażyna zawalczy w ścisłym finale o zwycięstwo". Jej interpretacja została uznana za jedną z najbardziej emocjonalnych tego wieczoru.

Robert Janowski i jego mocne karty

Z drużyny Roberta Janowskiego przepustkę do finału otrzymali Ryszard Orecki oraz Małgorzata Skrzypczak. Orecki w utworze "Idź precz" pokazał charakter i siłę głosu, co widzowie skwitowali krótko: "Fantastyczny głos! Ogień".

Skrzypczak natomiast zebrała prawdziwą lawinę pochwał. Internauci zachwycali się jej barwą i techniką: "Bardzo ciekawy głos", "Nie ma konkurencji!!!", "Dla pani Małgosi finał należał się w stu procentach". Wiele osób już teraz widzi w niej jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa.

Piaseczny i emocjonalny nokaut

W drużynie Andrzeja Piasecznego do finału przeszli Krzysztof Koziarski oraz Violetta Kapcewicz. Choć Koziarski zyskał uznanie widzów, to prawdziwą gwiazdą wieczoru okazała się Kapcewicz.

Jej wykonanie "Parole Parole" wywołało w sieci prawdziwy entuzjazm. "Bezkonkurencyjna", "Ciarki na ciele", "Prawdziwe emocje", pisali widzowie. Pojawiły się też niemal prorocze głosy: "Zwyciężczyni", "To będzie, mam nadzieję, triumfatorka tej edycji".

Drużyna Majki Jeżowskiej i największe kontrowersje

Finałowy skład Majki Jeżowskiej tworzą Artur Słowik oraz Robert Ziętara. I choć Ziętara zebrał ogrom pochwał za swój półfinałowy występ, to właśnie wybór Słowika stał się zarzewiem internetowej burzy.

Pod nagraniami pojawiły się ostre opinie: "Nie poznaję człowieka. Niestety bardzo nieudany występ", "Występ fatalny. Nie wiem, jak mógł wejść do finału. Porażka totalna", a nawet "Najgorszy uczestnik, a wygrał". Widać wyraźnie, że dla części widzów decyzja trenerki była kompletnie niezrozumiała.

Zupełnie inny ton miały komentarze dotyczące Roberta Ziętary: "Pan Robert się odpalił!", "Dla mnie najlepszy występ całego półfinału", "To najlepszy głos tej edycji", "Najlepszy występ w tej drużynie". W oczach wielu internautów to on powinien być głównym faworytem zespołu Jeżowskiej.

Śmiech i flirt na planie "The Voice Senior"

Półfinał przyniósł też lżejszy moment, gdy Majka Jeżowska skomentowała występ Zbigniewa Guzowskiego z drużyny Roberta Janowskiego, który wykonał "California Blue" Roya Orbisona. "Ja bym z takim chłopakiem pojechała do tej Kalifornii…", rzuciła żartobliwie ze sceny, po czym dodała: "Jeszcze jakby mi grał na gitarze i śpiewał takim pięknym, wysokim głosem…". Studio wybuchło śmiechem, a fragment szybko obiegł media społecznościowe.

Choć wielu finalistów spotkało się z ogromnym uznaniem, to wyraźnie widać, że nie wszystkie decyzje jurorów zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Podczas gdy jedni piszą o "fenomenalnych występach" i "pewnych zwycięzcach", inni nie kryją frustracji i poczucia niesprawiedliwości.

