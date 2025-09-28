W sobotę 27 września TVP pokazało 8. odcinek 16. sezonu "The Voice of Poland". W tegorocznej edycji na fotelach jurorskich zasiadają dobrze znani nam Tomson i Baron, Michał Szpak i Kuba Badach. Po latach do programu powróciła także Margaret, która zastąpiła Lanberry.

W najnowszym odcinku emocje sięgnęły zenitu. Zaledwie dwóm uczestnikom udało się przyciągnąć uwagę wszystkich trenerów. Jednym z nich był Filip Mettler, który przez długie lata nie występował ze względu na swoją chorobę.

"Największym impulsem powrotu do śpiewania było to, że udało mi się pokonać największą przeszkodę, którą jest otyłość. Trudno to było pokonać, bo to jest bardzo złożona choroba. I o tym też chciałem mówić - że otyłość to choroba, którą się leczy. Dlatego podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów" - tłumaczył.

Teraz swoim występem zachwycił wszystkich jurorów, a komentarze pod występem opublikowanym na profilach programu w mediach społecznościowych, mocno dopingują wokaliście.

Nowy faworyt 16. edycji "The Voice of Poland"?

Drugim uczestnikiem, któremu udało się przekonać wszystkich trenerów do odwrócenia foteli był Stanisław Łukoński. Zaprezentował on piosenkę "Było miło" oryginalnie wykonywaną przez Igora Herbuta (LemON) i Wani. Po występie muzyk stanął przed trudnym wyborem. Dołączyć mógł bowiem do każdego z trenerów. Finalnie zdecydował się kontynuować w drużynie Kuby Badacha.

Muzyk pochodzący z Sieradza nie od dziś zajmuje się muzyką. Lekcje wokalu pobierał u Jarosława Miłka, a niektórzy znać go mogą jako wokalistę zespołu Beware.

Komentarze pod postem opublikowanym na oficjalnym Facebooku "The Voice of Poland" jasno dają do zrozumienia, że Stanisław Łukoński został nowym faworytem programu.

"To jest kolejny finalista tej edycji! Staszek wymiatasz. Pokaż na co Cię stać w dalszych etapach", "Brak mi słów, to było wspaniałe", "Najlepszy wokalista w tym kraju", "Mój faworyt, trzymam kciuki", "Do finału" - piszą zachwyceni internauci.

