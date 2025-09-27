Trwają Przesłuchania w Ciemno 16. edycji programu "The Voice of Poland". Przypomnijmy, że uczestnicy walczą o kontakt z wytwórnią, nagrodę pieniężną i miano "Najlepszego głosu w Polsce".

W tej edycji w fotelach trenerskich zasiadają: Margaret, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron.

"The Voice of Poland": ukrywał się przez 10 lat. Zachwycił wszystkich trenerów

Jednym z uczestników kolejnego odcinka "The Voice of Poland" jest Filip Mettler. "Filip Mettler połączył swoje życie z muzyką, mając zaledwie 7 lat, kiedy zaczął grać na skrzypcach. Zdobył również wykształcenie muzyczne i wystąpił w jednym z talent show, gdzie zyskał rozpoznawalność. I kiedy wydawało się, że jego kariera rozkwita na dobre, Filip usunął się w cień" - czytamy w zapowiedzi.

"Przez wiele lat nie chciałem wychodzić na scenę, bo po prostu się wstydziłem" - wspomina uczestnik, dodając, że walczył z otyłością. Kiedy jego waga przekroczyła 130kg, postanowił stawić czoła chorobie.

"Największym impulsem powrotu do śpiewania było to, że udało mi się pokonać największą przeszkodę, którą jest otyłość. Trudno to było pokonać, bo to jest bardzo złożona choroba. I o tym też chciałem mówić - że otyłość to choroba, którą się leczy. Dlatego podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów" - opowiada.

"Kiedy widziałem, że chudnę, że jest coraz lepiej, pierwsze, co mi przyszło do głowy - to powrót do śpiewania. Nie wiem czy mam w sobie dużo samozaparcia, ale zrobiłem dużo, żeby tu znowu być. Muzyka cały czas towarzyszy mi z tyłu głowy. I ona tęskni za mną, a ja za nią, dlatego wracam, bo nie umiem bez niej żyć. To jest tak naprawdę pierwsza scena po 10 latach" - dodaje.

Filip zachwycił wszystkich trenerów, a fragment jego występu możecie zobaczyć poniżej:

"The Voice of Poland": 10 lat ukrywał się przez chorobę. Wrócił na scenę odmieniony TVP