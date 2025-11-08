To on wygra "The Voice of Poland"? Bukmacherzy nie mają wątpliwości

16. edycja "The Voice of Poland" wchodzi w fazę występów na żywo. Trenerzy mają po czterech podopiecznych, do wielkiego finału każdy z nich zabierze tylko jednego uczestnika.

W programie opiekunami są Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach i Margaret. Po raz pierwszy do show wprowadzono dodatkową trenerkę, którą została Anna Karwan (trzecie miejsce w siódmej edycji "The Voice of Poland"). Ma ona również swoją drużynę, którą skompletowała w etapie Comeback Stage. Na razie wiadomo, że w półfinale w jej ekipie pojawi się Żaneta Chełminiak. O drugie miejsce rywalizują Anna Kędzierska, Mateusz Włodarczyk, Maria Sawicka i Karolina Szkiłądź - nazwisko uczestnika wybranego przez widzów poznamy 8 listopada.

"The Voice of Poland": Kto wygra program?

Choć w grze pozostało jeszcze kilkunastu kandydatów, bukmacherzy wytypowali już zwycięzcę programu. Najwięcej szans według ich notowań ma Jan Piwowarczyk z drużyny Margaret (1:2,20). To po występie 27-latka podczas Przesłuchań w ciemno (zaśpiewał wielki przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat") Kuba Badach zapowiedział, że to jest moment, kiedy musi odłożyć mikrofon i zakończyć swoją działalność artystyczną.

Na drugim miejscu wskazują Dominika Czuża z drużyny Michała Szpaka (1:3,50). Znacznie niżej stoją szanse faworytów z teamów Kuby Badacha (Łukasz Reks - 1:12,0) i Barona i Tomsona (Mateusz Jagiełło - 1:20,0).

"The Voice of Poland" - lista uczestników odcinków na żywo:

Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm i Zhanneta Saparava

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Gabriela Kurzac i Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Katarzyna Skiba

Drużyna Barona i Tomsona: Roksana Ostojska, Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło i Marcin Spenner.

"The Voice of Poland": 27-latek zaśpiewał Niemena i zachwycił trenerów. "Mam ciarki" TVP