To on wygra "The Voice of Poland"? Bukmacherzy nie mają wątpliwości
29 listopada odbędzie się wielki finał "The Voice of Poland". Choć uczestnicy dopiero rozpoczynają etapy występów na żywo bukmacherzy mają już zdecydowanego faworyta do końcowego zwycięstwa. Kogo wskazują?
16. edycja "The Voice of Poland" wchodzi w fazę występów na żywo. Trenerzy mają po czterech podopiecznych, do wielkiego finału każdy z nich zabierze tylko jednego uczestnika.
W programie opiekunami są Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach i Margaret. Po raz pierwszy do show wprowadzono dodatkową trenerkę, którą została Anna Karwan (trzecie miejsce w siódmej edycji "The Voice of Poland"). Ma ona również swoją drużynę, którą skompletowała w etapie Comeback Stage. Na razie wiadomo, że w półfinale w jej ekipie pojawi się Żaneta Chełminiak. O drugie miejsce rywalizują Anna Kędzierska, Mateusz Włodarczyk, Maria Sawicka i Karolina Szkiłądź - nazwisko uczestnika wybranego przez widzów poznamy 8 listopada.
"The Voice of Poland": Kto wygra program?
Choć w grze pozostało jeszcze kilkunastu kandydatów, bukmacherzy wytypowali już zwycięzcę programu. Najwięcej szans według ich notowań ma Jan Piwowarczyk z drużyny Margaret (1:2,20). To po występie 27-latka podczas Przesłuchań w ciemno (zaśpiewał wielki przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat") Kuba Badach zapowiedział, że to jest moment, kiedy musi odłożyć mikrofon i zakończyć swoją działalność artystyczną.
Na drugim miejscu wskazują Dominika Czuża z drużyny Michała Szpaka (1:3,50). Znacznie niżej stoją szanse faworytów z teamów Kuby Badacha (Łukasz Reks - 1:12,0) i Barona i Tomsona (Mateusz Jagiełło - 1:20,0).
"The Voice of Poland" - lista uczestników odcinków na żywo:
Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm i Zhanneta Saparava
Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Gabriela Kurzac i Filip Mettler
Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Katarzyna Skiba
Drużyna Barona i Tomsona: Roksana Ostojska, Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło i Marcin Spenner.