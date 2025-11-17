Za nami ćwierćfinałowy odcinek 16. edycji "The Voice of Poland". Do dalszego etapu zakwalifikowało się w sumie 10 uczestników - po dwóch z drużyn Margaret, Michała Szpaka, Kuby Badach oraz Barona i Tomsona plus dwóch podopiecznych dodatkowej trenerki, Anny Karwan.

W wielkim finale (29 listopada) o zwycięstwo zmierzy się piątka najlepszych.

"The Voice of Poland": Julia Wasielewska niespodziewanie poza programem

Największą niespodzianką sobotniego odcinka było odpadnięcie Julii Wasielewskiej z drużyny Kuby Badacha. Bukmacherzy stawiali, że nie powinna mieć problemów z awansem do dalszego etapu, ale ostatecznie trener postawił na Łukasza Reksa i Michaela Bohma.

Swój udział w programie 22-letnia wokalistka podsumowała w obszernym wpisie na Instagramie, w którym podziękowała m.in. Kubie Badachowi, swoim kolegom z drużyny, prowadzącej Paulinie Chylewskiej, rodzinie i przyjaciołom, a także widzom.

W ćwierćfinale zaśpiewała utwór "Love on Top" z repertuaru Beyonce.

Rozwiń

"To chyba najtrudniejsza piosenka z jaką przyszło mi się zmierzyć w życiu. Cieszę się, że w tym programie. 'The Voice of Poland' to było moje marzenie od lat, przejść przesłuchania w ciemno, bitwy, nokauty, live 1, live 2... to były jedne z piękniejszych miesięcy w moim życiu" - napisała Julia Wasielewska.

"@tenkubabadach - dziękuję. Wow, być w trójce osób, które zabrałeś do ćwierćfinału to zaszczyt. Dziękuję za wszystkie rady, otworzenie mnie na wiele rzeczy, wiarę, rozmowy i wsparcie. Jesteś wspaniały, praca z Tobą to spełnienie moich marzeń, więc dziękuję Ci za tą możliwość i widzimy się już niedługo mam nadzieję" - dodała wokalistka.

"Cieszę się, że wzięłam udział w tym programie, mam nadzieję że to początek czegoś pięknego, muzycznego i zupełnie wyjątkowego. Nie zatrzymujemy się. Kocham Was. Dziękuję!!!" - podsumowała 22-latka.

Kim jest Julia Wasielewska?

W 2018 r. dała się poznać szerszej publiczności w pierwszej edycji "The Voice Kids" wykonując utwór z repertuaru Ewy Farnej.

Wychowanka Studia Piosenki Estradowej HIT w Koninie obecnie studiuje śpiew musicalowy na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Razem z koleżanką ze studiów, Joanną Lupą, współtworzy projekt MUSICALOVE, który codziennie publikuje muzyczne treści - od coverów, przez mashupy, po autorskie piosenki.

Duet ma na koncie m.in. zwycięstwo w konkursie RMF FM "Twoje 5 minut" (nagroda: profesjonalna live session w studiu RMF FM), a ich piosenka znalazła się w gronie finalistów czwartej edycji projektu "My Name Is Poznań". Debiutancki singel duetu Lupa x Wasielewska "Będę tańczyć" premierowo został zaprezentowany w RMF FM.

Dodajmy, że wspomniana Joanna Lupa również pożegnała się z 16. edycją "The Voice of Poland" na etapie ćwierćfinałów (występowała w drużynie Michała Szpaka).

"The Voice of Poland" - lista półfinalistów:

Drużyna Kuby Badacha: Łukasz Reks, Michael Bohm

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz

Drużyna Barona i Tomsona: Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło

Drużyna Anny Karwan: Żaneta Chełminiak, Mateusz Włodarczyk.

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP