Kolejna edycja "The Voice of Poland" zbliża się wielkimi krokami! Wielkie emocje wzbudzą nie tylko uczestnicy, którzy powalczą o wielką wygraną i spełnienie marzeń, ale także nowi jurorzy. Tym razem w programie pojawi się o jedno krzesło trenerskie więcej!

Kto będzie nową trenerką w "The Voice of Poland"?

Do sieci trafi nowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", który realizowany będzie równocześnie z telewizyjną odsłoną. Uczestnicy, którzy odpadną na poszczególnych etapach programu, będą mieli szansę na powrót i wygraną w 16. edycji talent show.

O tym, komu uda się wrócić do gry zadecyduje Ania Karwan. Wokalistkę oglądać mogliśmy w 7. edycji "The Voice of Poland". Choć swoją przygodę z formatem zakończyła zajmując trzecie miejsce, udało jej się dzięki temu rozwinąć swoją karierę. Dziś jej przebojami zachwycają się miliony słuchaczy.

"'The Voice of Poland' jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła. Dzisiaj wracam jako trenerka. Jestem wzruszona, przejęta, podekscytowana i pewna tego, że jestem w najlepszym miejscu swojego życia, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem i stać się oparciem dla uczestników. Już za chwilę zaczynamy pierwsze nagrania i nie mogę się doczekać efektów naszej pracy, którą będziecie mogli oglądać od 6 września w 'The Voice of Poland' i 'The Voice Comeback Stage Powered by Orange'" - przyznała Ania Karwan.

Obecność nowej trenerki świadczyć będzie o jednym, będziemy świadkami nieprzewidywalnych zwrotów akcji i wielkich emocji.

Na czym polega "The Voice Comeback Stage Powered by Orange"?

Na przestrzeni dziewięciu odcinków publikowanych w sieci, Ania Karwan stworzy własną drużynę składającą się z uczestników 16. edycji "The Voice of Poland".

W trakcie "Przesłuchań w Ciemno" wokalistka wybierze 10 uczestników, którym nie udało się obrócić żadnego z foteli głównej sceny.

W pierwszych pięciu odcinkach na scenie zobaczymy po dwa występy artystów, którzy zwrócili uwagę Karwan. Następnie piosenkarka zadecyduje, kto powinien przejść do następnego etapu, zasiadając na tzw. Gorącym Krześle. Co ważne, tylko trzech uczestników otrzyma szansę dalszego uczestnictwa w programie.

W trakcie Bitew, trenerka wybierać będzie po jednym przegranym z tego etapu, a następnie uczestnicy mierzyć się będą z osobami siedzącymi na Gorących Krzesłach. Po trzech muzycznych pojedynkach Ania Karwan podejmie decyzję, komu należy się miejsce w półfinale "The Voice of Poland".

Z etapu Noakut, do "The Voice Comeback Stage" trafi czworo uczestników, którym nie udało się przejść dalej. Tam zaprezentują oni wybrane utwory, po których rozpocznie się głosowanie internetowe. Widzowie zadecydują, kto jeszcze powinien dostać się do półfinału.

Tam, dwoje szczęśliwców z "The Voice Comeback Stage" walczyć będzie z pozostałymi uczestnikami programu o miejsce w finale 16. edycji "The Voice of Poland".

Już 6 września 2025 r. na TVP VOD widzowie oglądać będą "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Dodatkowe transmisje dostępne będą po niedzielnych powtórkach "The Voice of Poland".

