Obecnie trenerzy mają po trzech podopiecznych, do wielkiego finału każdy z nich zabierze tylko jednego uczestnika.

W programie opiekunami są Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach i Margaret. Po raz pierwszy do show wprowadzono dodatkową trenerkę, którą została Anna Karwan (trzecie miejsce w siódmej edycji "The Voice of Poland"). Ma ona również swoją drużynę, którą skompletowała w etapie Comeback Stage - Żaneta Chełminiak i Mateusz Włodarczyk wrócą do gry w półfinale (22 listopada).

W sobotnim odcinku poza uczestnikami pojawią się goście specjalni - na scenie wystąpią Błażej Król i Sara James, która w 2021 r. wygrała "The Voice Kids".

"The Voice of Poland". Kto odpadnie z programu?

Na tym etapie to widzowie decydują, kto przejdzie dalej, a kto pożegna się z show. Bukmacherzy typują, że z programu odpadną w sobotnim odcinku Michael Bohm z drużyny Kuby Badacha, Magdalena Chołuj z ekipy Margaret, Joanna Lupa od Michała Szpaka oraz Marcin Spenner z teamu Tomsona i Barona. Na podstawie ich przewidywań wydaje się, że najbardziej wyrównana rywalizacja toczyć się będzie w drużynie Michała Szpaka - u pozostałych trenerów faworyci rysują się widocznie.

W porównaniu do wcześniejszych etapów jeszcze mocniej stoją szanse na wygraną w 16. edycji "The Voice of Poland" podopiecznego Margaret. 27-letni Jan Piwowarczyk wyraźnie typowany jest na zwycięzcę (1:2,05). To po występie 27-latka podczas Przesłuchań w ciemno (zaśpiewał wielki przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat") Kuba Badach zapowiedział, że to jest moment, kiedy musi odłożyć mikrofon i zakończyć swoją działalność artystyczną.

Na drugie miejsce wyskoczył Mateusz Włodarczyk z drużyny Anny Karwan (1:4,75), którego do programu przywrócili widzowie, głosując na niego w etapie Comeback Stage. Niżej szacowane są szanse na wygraną Dominika Czuża z drużyny Michała Szpaka (1:7,0) i Filipa Mettlera, kolejnego podopiecznego Margaret (1:8,50).

"The Voice of Poland" - lista uczestników odcinków na żywo:

Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa

Drużyna Barona i Tomsona: Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło, Marcin Spenner

Drużyna Anny Karwan: Żaneta Chełminiak, Mateusz Włodarczyk.

