Sylwestrowa Moc Przebojów 2025. Kto wystąpi na scenie w Toruniu?

Sylwestrowy koncert Polsatu to od lat jedno z najchętniej oglądanych wydarzeń telewizyjnych w kraju. W poprzedniej edycji średnia widownia przekroczyła 3 mln osób, a w kulminacyjnym momencie noworocznego toastu przed ekranami zasiadło około 4,15 mln widzów. Organizatorzy liczą, że tegoroczna odsłona - ponownie zlokalizowana na Rynku Staromiejskim w Toruniu - przyciągnie zarówno publiczność na miejscu, jak i miliony widzów przed telewizorami.

Plejada gwiazd: od klasyki po hity 2025 roku

Tegoroczny program oparto na sprawdzonej formule: maksymalnej różnorodności. Na scenie ustawionej na Rynku Staromiejskim pojawią się artyści, których repertuar zna kilka pokoleń, ale też wykonawcy dominujący dziś w streamingu i radiu

W Toruniu wystąpią:

Alicja Majewska, Ania Wyszkoni, Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Lady Pank, Urszula, Majka Jeżowska, Perfect z Łukaszem Drapałą, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Smolasty, Julia Żugaj, Kuba i Kuba, Alien x Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Nie zabraknie także artystów muzyki tanecznej: Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Boys, Skolim, Łobuzy, Sławomir i Kajra, Magda Narożna oraz Piękni i Młodzi. Taki zestaw sprawia, że obok kultowych przebojów sprzed dekad pojawią się także utwory, które dominowały listy przebojów w 2025 roku.

Międzynarodowy akcent na finał wieczoru

Gwiazdą wieczoru będzie Thomas Anders z Modern Talking & Band. Artysta zaprezentuje w Toruniu największe hity zespołu. Jak czytamy na oficjalnej stronie Polsatu: "Zespół był zapraszany w tym roku do wielu europejskich stolic, ale serce kazało mu przyjechać do nas".

Obecność Andersa ma być symbolicznym mostem między nostalgią lat 80. a współczesnym rozmachem sylwestrowego widowiska.

Ośmioro prowadzących i kilka godzin transmisji

Koncert rozpocznie się 31 grudnia o godz. 19:45 i potrwa do około 00:30, kończąc się tradycyjnym odliczaniem i powitaniem 2026 roku. Całość będzie transmitowana na żywo na antenie Telewizji Polsat.

Widzów przez sylwestrowy wieczór poprowadzi ośmioro gospodarzy: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Olek Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj. Ich obecność ma zapewnić płynne przejścia między koncertami i kontakt z publicznością zarówno na toruńskim rynku, jak i przed telewizorami.

Otwarte wydarzenie i organizacja miasta

"Sylwestrowa Moc Przebojów 2025" będzie imprezą otwartą i bezpłatną, jednak na terenie przeznaczonym dla publiczności będzie mogło przebywać maksymalnie 10 tysięcy osób. Organizatorzy rekomendują wcześniejsze przybycie oraz przygotowanie się na kontrole bezpieczeństwa i czasowe utrudnienia w ruchu w obrębie starówki.

Miasto zapowiedziało darmową komunikację miejską od 31 grudnia od godz. 16:00 do 4:00 nad ranem 1 stycznia oraz dodatkowe połączenia regionalne. Dla kierowców przewidziano około 5 tysięcy miejsc parkingowych.

Sylwester, który łączy pokolenia

Zestawienie wykonawców - od Alicji Majewskiej i Lady Pank po Julię Żugaj i Smolastego - pokazuje, że Polsat konsekwentnie stawia na formułę międzypokoleniową. Toruński sylwester ma być nie tylko telewizyjnym widowiskiem, ale też wspólnym muzycznym doświadczeniem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

