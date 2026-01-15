Oryginalna wersja "Riders on the Storm" pochodzi z wydanej w 1971 r. płyty "L.A. Woman". Był to ostatni singel The Doors wydany za życia wokalisty Jima Morrisona. Przypomnijmy, że legendarny frontman zmarł 3 lipca 1971 r. w Paryżu w wieku 27 lat w nie do końca ostatecznie wyjaśnionych okolicznościach.

Po jego śmierci pod szyldem The Doors ukazały się jeszcze dwa albumy "Other Voices" i "Full Circle", na których klawiszowiec Ray Manzarek i gitarzysta Robby Krieger podzielili się partiami wokalnymi. Ostatnim studyjnym materiałem grupy był "An American Prayer" (1978) z wykorzystanymi wcześniej nagranymi wokalami i głosem Morrisona.

W 2002 roku Ray Manzarek wraz z Robbiem Kriegerem reanimował The Doors - początkowo pod nazwą the Doors of the 21st Century z Ianem Asburym z The Cult w roli wokalisty. Ze względów prawnych (protestował perkusista John Densmore i spadkobiercy Jima Morrisona) później pojawił się szyld Riders of the Storm (tytuł jednego z przebojów The Doors), by ostatecznie stanęło na nazwie Manzarek-Krieger.

Dwaj żyjący muzycy The Doors po latach ponownie razem

Po rozstaniu z Astburym za mikrofonem przewinęli się kolejno Brett Scallions (2007-2010), Miljenko Matijevic (2010) i Dave Brock (2010-2013). Działalność grupy zakończyła śmierć Raya Manzarka 20 maja 2013 r. w klinice w Rosenheim na południu Niemiec (muzyk poddawał się tam leczeniu nowotworu przewodów żółciowych).

John Densmore konsekwentnie protestował przeciwko działaniom swoich kolegów, przypominając porozumienie z 1969 r. Wówczas wszyscy czterej muzycy odrzucili 75 tys. dolarów za wykorzystanie "Light My Fire" w telewizyjnej reklamie. Perkusista odrzucił też kolejną ofertę reklamową z 2003 r., kiedy na stole pojawiło się 15 mln dolarów. Decyzja Densmore'a miała wywołać wściekłość u Manzarka i Kriegera.

"Ja mogę grać z Jimem albo z kimś na jego poziome. Nie będę grać z Ianem. Nie chcę go dyskredytować, to dobry wokalista, ale daleko mu do Jima Morrisona" - tłumaczył wówczas perkusista.

Po raz ostatni Manzarek, Krieger i Densmore spotkali się w 2011 r. przy okazji tworzenia dokumentalnego filmu "Re:Generation". To z tej okazji razem z producentem Skrillexem przygotowali numer "Breakin' a Sweat". Po latach dwaj ostatni żyjący muzycy The Doors wzięli udział w nowej wersji "Riders on the Storm" na potrzeby charytatywnego projektu Playing For Change.

Nowa wersja klasyka The Doors. "Dowód na moc muzyki"

W sumie w nagraniu uczestniczyło ponad 20 muzyków i tancerzy z ośmiu krajów. Poza Kriegerem i Densmore'em udział wzięli również m.in. Lukas Nelson i Micah Nelson (synowie ikony country Williego Nelsona), Don Was (muzyk i producent pracujący z m.in. The Rolling Stones, Bobem Dylanem i Eltonem Johnem) i Rami Jaffee (klawiszowiec Foo Fighters).

"Na nowo interpretujemy klasyczny hymn, patrząc z perspektywy jedności, nadziei i muzycznej więzi, która nie zna granic. (...) każda nuta przypomina nam, że muzyka jest uniwersalnym językiem, który służy jako most jednoczący globalną społeczność. W czasach, gdy świat może wydawać się podzielony, ta piosenka stanowi dowód na moc muzyki, która leczy, łączy i zbliża nas do siebie" - czytamy w opisie.

Nagranie pomoże wesprzeć pierwszy program muzyczny fundacji Playing For Change Foundation w Ameryce, utworzony we współpracy z prowadzoną przez rdzennych mieszkańców organizacją non-profit First Peoples Fund.

