Znamy nominowanych do Rock and Roll Hall Of Fame 2025. Nie brakuje zaskoczeń

Wiemy już, kto ma szansę dołączyć do grona artystów w Rock and Roll Hall of Fame pod koniec 2025 roku. Warto podkreślić, że twórcy honorujący tym mianem w ostatnich latach nominują nie tylko osoby wywodzące się z muzyki rock'n'rollowej, ale i mających swoje korzenie w rocku czy popie.

Znamy nominowanych do Rock and Roll Hall Of Fame 2025. Lista jest różnorodna

Rock and Roll Hall of Fame to muzeum rock and rolla i rocka działające w Cleveland, które od 1986 roku honoruje zasłużonych dla historii muzyki artystów. Warunkiem, jaki należy spełnić, by dołączyć do zaszczytnego grona, jest co najmniej 25-letnia aktywność na scenie.