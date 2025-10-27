Z głębi Sahary na światowe sceny. Legenda pustynnego bluesa powraca do Polski

Ich muzyka, zakorzeniona w tradycji Tuaregów i naznaczona historią tęsknoty, wolności i wędrówki, porusza słuchaczy na całym świecie swoim uniwersalnym emocjonalnym przekazem. Tinariwen to dzieci pustyni - Tuaregowie, koczowniczy lud Berberów, od wieków przemierzający Saharę.

Ich przodkowie żyli na terenach dzisiejszego Mali, Algierii, Libii i Nigru, zanim kolonialne granice rozdzieliły ich ojczyznę, czyniąc z nich ishumar - lud w poszukiwaniu utraconego domu. Właśnie z tej tęsknoty narodziła się ich muzyka: połączenie tradycyjnych zachodnioafrykańskich rytmów i elektrycznego rock'n'rolla, które świat poznał jako desert blues.

Historia zespołu sięga końca lat 70., gdy Ibrahim Ag Alhabib, syn tuaregskiego rebelianta, zbudował swoją pierwszą gitarę z puszki po konserwach, kija i linki od hamulca rowerowego. Wędrując po miastach i obozach dla uchodźców, spotykał innych muzyków, z którymi nocami przy ogniskach tworzył pieśni o wolności, miłości i pustynnym życiu. Ludzie zaczęli nazywać ich Kel Tinariwen, czyli "Ludzie Pustyń" lub "Chłopcy z Pustyni".

Tinariwen powraca do Polski na dwa koncerty

Obecnie muzycy niosą swoje przesłanie o tożsamości i godności Tuaregów na światowych scenach. Laureaci Grammy powrócą do Polski na dwa koncerty - zagrają w Krakowie (Klub Studio, 28 kwietnia 2026 r.) i Warszawie (Progresja, 29 kwietnia 2026 r.).

Bilety w cenach od 169 zł trafią do ogólnej sprzedaży 31 października o 10:00 (do cen biletów mogą zostać doliczone opłaty serwisowe).

Baron i Tomson w "The Voice of Poland": To będzie trenerska porażka TVP