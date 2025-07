Dominic Richard Harrison znany szerzej jako Yungblud opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis żegnający Ozzy'ego Osbourne'a. 27-letni wokalista występował jako gość specjalny podczas pożegnalnego koncertu Black Sabbath 5 lipca 2025 r. w Villa Park w Birmingham.

W sieci opublikowane zostało nagranie, na którym Yungblud rozmawia z Osbournem i wręcza mu drewnianą szkatułkę. Jak się okazało, w środku znajdował się specjalny naszyjnik z krzyżem, który Yungblud podarował 76-latkowi. Warto zaznaczyć, że wcześniej Ozzy sam sprezentował młodemu muzykowi podobną błyskotkę.

"Zrobiłem coś dla ciebie. Oczywiście, dałeś mi swój krzyż, a ja chciałem się odwdzięczyć, więc zrobiłem ci coś" - mówi w nagraniu Yungblud, zdradzając, że odkąd otrzymał naszyjnik od Ozzy'ego, ani razu go nie zdjął. Osbourne zareagował: "O mój Boże, to jest niewiarygodne. Sharon, widziałaś go? Dziękuję Ci Dom. Jest wyjątkowy".

Muzycy wielokrotnie spotykali się przed pożegnalnym koncertem Black Sabbath, a Ozzy wystąpił nawet w teledysku Yungbluda do piosenki "The Funeral".

Poruszające pożegnanie Ozzy'ego Osbourne'a

Na swoim profilu na Instagramie Harrison opublikował poruszający wpis, w którym pożegnał legendarnego lidera Black Sabbath.

"Nie sądziłem, że odejdziesz tak szybko. Ostatnim razem, gdy się spotkaliśmy, byłeś pełen życia, a twój śmiech wypełniał pokój" - czytamy we wpisie.

"Ale jak to jest zapisane w legendach, wydają się one znać rzeczy, których my nie rozumiemy. Nigdy cię nie zapomnę - będziesz w każdej nucie, którą zaśpiewam i ze mną za każdym razem, gdy wejdę na scenę. Twój krzyż na mojej szyi to najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. Zapytałeś mnie kiedyś, czy jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić, a jak powiedziałem wtedy, tak powtórzę teraz - dla nas wszystkich muzyka była wystarczająca. Zabrałeś nas w swoją przygodę - przygodę, która wszystko zaczęła. Jestem naprawdę załamany. Byłeś najlepszym z najlepszych" - podsumował.

Kim jest Yungblud?

Urodzony 5 sierpnia 1997 roku w Doncaster w Wielkiej Brytanii, Dominic Richard Harrison zanim zaczął śpiewać, rozwijał swoje umiejętności aktorskie. Pojawił się m.in. w serialach "Emmerdale" i "The Lodge". Swoją debiutancką EP-kę zatytułowaną "Yungblud" wydał w 2018 roku. Niedługo później ukazał się jego pierwszy album studyjny "21st Century Liability". Później do jego katalogu dołączyły także krążki "weird!", "YUNGBLUD" oraz "IDOLS". Każdy z nich trafił na pierwsze miejsce list w Wielkiej Brytanii. Jego popularność znacząco rośnie również za oceanem, gdzie wydana w tym roku płyta "IDOLS" trafiła na 73. miejsce listy Billboard 200. Na przestrzeni lat współpracował z gwiazdami takimi jak Avril Lavigne, Machine Gun Kelly, Travis Barker czy Bring Me The Horizon.

