Wśród fanów Maanamu ten utwór obrósł legendą. Mało kto wie, co oznacza jego tytuł

"Lucciola" pochodzi z albumu "Mental Cut" Maanamu wydanego w 1984 roku. Jak przyznał sam Marek Jackowski w rozmowie z "Tylko Rockiem", proces powstawania krążka był dość chaotyczny: "To były czasy naszych podróży do Berlina. Pamiętam ten cały rozgardiasz, to wielogodzinne stanie na granicy, tę nerwówkę z paszportami: czy dostaniemy, czy nie... Na tę płytę nałożyły się sprawy czysto życiowe, a równocześnie terminy, których nie można było przekroczyć. Można powiedzieć, że ze wszystkich naszych płyt - ta jest najmniej ogarnięta...".

Tytuł kawałka pochodzi z języka włoskiego i oznacza "świetlik". Już ten wybór sygnalizuje charakter utworu: ulotny, migotliwy, delikatny. Lucciola to też światło w ciemności - symbol nadziei, przewodnictwa, ale również iluzji, czegoś trudnego do uchwycenia. Piosenka staje się przez to metaforą emocji, które są piękne, lecz nieuchwytne, migoczące i często przemijające.

W tym okresie Kora - liderka i wokalistka zespołu - coraz częściej sięgała po teksty osobiste, pełne metafor, tajemniczych obrazów. Album Mental Cut zawiera wiele takich kompozycji - wyciszonych, lirycznych, dalekich od rockowego zgiełku poprzednich albumów. "Lucciola" wpisuje się w ten klimat jako utwór pełen niedopowiedzeń.

Tekst - światło w ciemności

Słowa piosenki, napisane przez Korę, są jak fragment snu lub poetyckiego listu. "Lucciola, Lucciola, Lucciola, Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr, Lucciola, Lucciola, Lucciola, On znowu woła mnie poprzez wiatr" - to refleksja nad samotnością i poszukiwaniem sensu. Kora nie mówi wprost - nie wskazuje, kto jest adresatem słów. Może to ktoś bliski, może zmarły, może wewnętrzna intuicja, może miłość. "Lucciola" staje się figurą duchowego przewodnika, światła, które oświetla drogę w momentach zagubienia.

W tekście wyczuwalna jest też fascynacja naturą - jej delikatnością, kruchością i pięknem. Świetlik, choć maleńki, staje się potęgą w świecie pełnym ciemności. To subtelna metafora, że nawet drobna obecność może ocalić nas przed rozpaczą.

Kora śpiewa te słowa z niezwykłą delikatnością, jej głos nie narzuca się, ale prowadzi - dokładnie jak tytułowa lucciola.

Brzmienie - cisza, która śpiewa

"Lucciola" zaskakuje swoją formą muzyczną. To nietypowy utwór Maanamu - nie ma energii znanej z "Kocham cię, kochanie moje" czy "Cykad na Cykladach". Zamiast tego mamy pulsującą, niemal ambientową kompozycję, w której najważniejsze są klimat, przestrzeń i nastrój. Produkcja utworu jest bardzo przemyślana - każda nuta ma swoje miejsce, nic nie jest przypadkowe.

Choć "Lucciola" nigdy nie stała się radiowym przebojem, zyskała status kultowego utworu wśród wiernych fanów Maanamu. Jest często wskazywana jako jeden z najbardziej poruszających momentów albumu "Mental Cut" i jako dowód artystycznej dojrzałości zespołu. Pokazuje, że Maanam to nie tylko energia i ekspresja, ale również subtelność i kontemplacja.

"Lucciola" wpisuje się jako muzyczne świadectwo artystycznej ewolucji. To dowód, że Maanam nie był zespołem jednej estetyki. Potrafił się zmieniać, nie tracąc tożsamości. Gdy inni próbowali nadążyć za nowymi trendami, Maanam poszedł w stronę głębi - i "Lucciola" jest tego idealnym przykładem.

