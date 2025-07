Lider Foo Fighters zwrócił się też w poruszający sposób do Taylora Hawkinsa - zmarłego w 2022 roku perkusisty: "I… Taylor. Twoje imię wypowiadane jest każdego dnia - czasem ze łzami, czasem z uśmiechem - ale jesteś obecny we wszystkim, co robimy, wszędzie, dokąd idziemy, na zawsze. Ogrom twojej pięknej duszy może się równać tylko z nieskończoną tęsknotą, jaką czujemy z powodu twojej nieobecności. Tęsknimy za tobą bardziej, niż można to wyrazić słowami. Foo Fighters będą zawsze zawierać Taylora Hawkinsa w każdej nucie, którą zagramy, aż do chwili, gdy dotrzemy do celu".