W miejscowości Feltham, mieszczącej się w zachodnim Londynie, powstał wyjątkowy ogród, którym władze miasta postanowiły uczcić pamięć o legendarnym wokaliście - Freddiem Mercurym. Oficjalna uroczystość otwarcia odbyła się 19 września, a udział w niej wzięły zarówno miejscowe osobistości, jak i dawni przyjaciele frontmana Queen, m.in. Brian May. Nie zabrakło także przedstawicieli rodziny piosenkarza - na miejsce przybyła Kashmira Bulsara, czyli młodsza siostra Mercury'ego.

"To bardzo miłe, że uhonorowali Freddiego w ten sposób, jako syna tej miejscowości... Jesteśmy bardzo dumni" - wyznał gitarzysta Queen w rozmowie z BBC.

Miejsce, w którym powstał ogród nie zostało wybrane przypadkowo. Freddie Mercury mieszkał niegdyś w Feltham - dorastał w miasteczku w latach 60.

W tym miasteczku wychowywał się Freddie Mercury! Stworzono tam ogród jego pamięci

Ogród został stworzony w ramach miejskiego planu rewitalizacji. Będą się w nim odbywały przeróżne wydarzenia, takie jak warsztaty ogrodnicze czy artystyczne wystawy. W centralnym punkcie parku stanęła "ekologiczna altana", która ma pełnić funkcję centrum spotkań dla lokalnej społeczności.

"Feltham Green zawsze było sercem miasta, a dziś stworzyliśmy przestrzeń, która jest bezpieczniejsza, bardziej zielona i przyjazna dla wszystkich. Ogród pamięci Freddiego Mercury'ego to odpowiedni hołd dla jednego z najbardziej ikonicznych mieszkańców Feltham" - podkreślił Shantanu Rajawat z Rady Hounslow.

Niespodziewany duet gwiazd disco polo w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Polsat Polsat