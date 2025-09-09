O tym telewizyjnym transferze mówią i przypominają wszyscy - nawet Krzysztof Ibisz w swoim programie "Awantura o kasę". Popularny teleturniej "Milionerzy" od 1 września obecny jest na antenie Polsatu, zaś przedsmak show mogliśmy obserwować już podczas jesiennej ramówki stacji. Prowadzącym pozostał Hubert Urbański, który do stacji razem z show trafił z TVN-u. Program można oglądać od poniedziałku do czwartku, o godz. 19:55.

Program może pochwalić się wprowadzeniem kilku zmian. Gwarantowana wygrana za drugie pytanie wynosi teraz 2 tys. zł, a drugi próg na siódmym pytaniu to obecnie 50 tys. zł. Kolejną nowością jest telefon do jednego z trzech przyjaciół, a oprócz tego tradycyjne koła ratunkowe: pół na pół i pytanie do publiczności. O wejściu do gry decyduje internetowy casting, a nie jak dotychczas eliminacyjna gra "kto pierwszy ten lepszy". Do wygrania jak zawsze jest milion złotych.

"Milionarzy" w Polsacie. Padło pytanie o kultową okładkę płyty Pink Floyd

We wczorajszym odcinku "Milionerów" pojawił się Dominik Legutko, który oprócz ogromnej wiedzy ogólnej posiada jeszcze jedną ciekawą umiejętność - potrafi grać na... wardze. Uczestnik został poproszony przez Huberta Urbańskiego o zaprezentowanie tej umiejętności. Ostatecznie stanęło na tym, że Dominik zagra na wardze, jeśli odpowie na pytanie za 50 tysięcy.

Okazało się, że jest to pytanie wymagające nie tyle muzycznych zdolności co muzycznej wiedzy, i dotyczy okładki jednej z płyt zespołu Pink Floyd. Brzmiało tak:

Okładka której płyty Pink Floyd to dziesiątki zaścielonych żelaznych łóżek stojących na plaży?

A: "Atom Heart Mother"

B: "Wish You Were Here"

C: "Animals"

D: "A Momentary Lapse of Reason".

"Szczerze mówiąc, to nie kojarzę tej okładki. Żeby było ciut łatwiej, to spróbujmy 'pół na pół'" - poprosił uczestnik, po czym na ekranie zostały odpowiedzi C. oraz D. "To teraz albo dzwonimy albo strzelamy. Albo nie gramy na wardze dzisiaj" - zażartował Dominik Legutko, po czym wybrał opcję "Telefon do przyjaciela". Spośród trzech telefonów, uczestnik zadzwonił do Pawła ze Szczecina, który doradził, aby wybrać odpowiedź C., czyli "Animals", co zupełnie nie zgrywało się z pierwszym przeczuciem mężczyzny. Dominik Legutko "definitywnie" zaznaczył odpowiedź C., która okazała się błędna. Okazało się, że chodziło o odpowiedź D., czyli "A Momentary Lapse of Reason".

Pink Floyd "A Momentary Lapse of Reason" - rock w najczystszej postaci

Płyta "A Momentary Lapse of Reason" ukazała się na rynku 7 września 1987 roku. Projekt spotkał się z mieszanymi recenzjami krytyków, jednak osiągnął sukces komercyjny, głównie ze względu na wierną rzeszę fanów, którzy czekali na kolejny ruch grupy. Krążek promowały oficjalnie trzy single - podwójny "Learning to Fly / Terminal Frost", "On the Turning Away" i "One Slip".

Hubert Urbański o najnowszej odsłonie "Milionerów" w Polsacie Katarzyna Ulman INTERIA.PL

Przypomnijmy, że działająca od 1965 roku brytyjska grupa Pink Floyd zaliczana jest do legend rocka z dorobkiem ponad 250 mln sprzedanych płyt. Pierwszym liderem był wokalista i gitarzysta Syd Barrett. W gronie założycieli byli również Roger Waters (bas, wokal), Rick Wright (instrumenty klawiszowe) i Nick Mason (perkusja). Zmagający się z chorobą psychiczną Barrett odszedł w 1968 roku, gdy w zespole był już gitarzysta i wokalista David Gilmour. W 1985 roku Waters ogłosił rozpad grupy, jednak pozostali muzycy kontynuowali działalność pod tym szyldem, a wówczas funkcję lidera przejął David Gilmour.

Warto wiedzieć, iż z czterech wyżej wymienionych płyt Pink Floyd to właśnie "A Momentary Lapse of Reason" z 1987 r. jest pierwszym materiałem nagranym bez Rogera Watersa.