Marko Perković , występujący pod pseudonimem Thompson , jest jedną z najbardziej wpływowych osób w chorwackim show-biznesie. 5 lipca na torze wyścigów konnych Hipodrom w Zagrzebiu zagra kolejny koncert, który już przeszedł do historii.

Wejściówki rozeszły się błyskawicznie - według szacunków policji spodziewane jest ok. 450 tys. widzów. Niektóre doniesienia mówią nawet o pół miliona uczestników. Służby w Zagrzebiu zostały postawione w stan gotowości - szykowany jest m.in. polowy szpital na 200 łóżek w pobliżu hipodromu ze względu na panujące upały (w stolicy Chorwacji temperatura sięga rejonów 32-33 stopni).

Dotychczasowy rekord należał do włoskiego artysty Vasco Rossiego. W 2017 r. na jego występ w parku Enzo Ferrariego w Modenie sprzedano 225 173 biletów. Chorwacki piosenkarz okazał się także lepszy od The Rolling Stones. Ich występ na Hipodromie w Zagrzebiu w 1998 roku, w ramach trasy "Bridges To Babylon", przyciągnął ponad 80 tys. fanów.