Uriah Heep ( posłuchaj! ) to zespół zaliczany obok Deep Purple, Led Zeppelin i Black Sabbath do tak zwanej wielkiej czwórki hard rocka. Przez ponad 50 lat obecności na scenie grupa sprzedała ponad 40 mln płyt, a status klasyków zdobyły utwory "Lady In Black", "July Morning", "Easy Livin'", "Gypsy" i "The Wizard".