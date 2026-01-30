Przypomnijmy, że za całość produkcji odpowiada Sam Mendes, brytyjski laureat Oscara za "American Beauty", znany też jako reżyser dwóch filmów o przygodach Jamesa Bonda - "Skyfall" i "Spectre".

Projekt roboczo zatytułowany "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event" pojawi się w kwietniu 2028 r. Cztery filmy złożą się w całość historii o muzycznej grupie wszech czasów.

To oni zagrają muzyków The Beatles

Pierwszymi materiałami promocyjnymi są pocztówki zaprezentowane przez współzałożoną przez Paula McCartneya szkołę Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Można zobaczyć na nich aktorów wcielających się w role liverpoolskich muzyków. Zdjęcia tych pocztówek są także dostępne w sieci.

"Otrzymaliśmy ekskluzywne pocztówki promujące nowe filmy o Beatlesach. Ukryliśmy je na terenie szkoły, a zadaniem naszych uczniów było ich odnalezienie. Wielkie dzięki dla Sony za dostarczenie tych ręcznie ponumerowanych pocztówek. To wielki zaszczyt sprowadzić z powrotem Beatlesów do ich domu. Paul, George i John uczyli się w budynkach, które teraz należą do naszej szkoły. Sir Paul wciąż pozostaje naszym Głównym Patronem. John, Paul, George i Ringo stanowią stałą inspirację dla nas wszystkich" - czytamy w mediach społecznościowych LIPA.

W rolach głównych pojawią się Paul Mescal (jako Paul McCartney), Barry Keoghan (perkusista Ringo Starr), Harris Dickinson (wokalista John Lennon) oraz Joseph Quinn (gitarzysta George Harrison).

W filmach o Beatlesach wystąpią również: Saoirse Ronan (żona Paula Linda McCartney), James Norton (menedżer Brian Epstein), Mia McKenna-Bruce (żona Ringo Maureen Starkey), Anna Sawai (żona Johna Yoko Ono), Aimee Lou Wood (żona George'a Pattie Boyd), Harry Lloyd (producent George Martin), David Morrissey (ojciec Paula Jim McCartney), Leanne Best (ciotka Johna Mimi Smith), Bobby Schofield (Neil Aspinall, szkolny przyjaciel Paula i George'a, późniejszy szef Apple Corps.), Daniel Hoffmann-Gill (Mal Evans, road menedżer The Beatles), Arthur Darvill (Derek Taylor, rzecznik The Beatles) oraz Adam Pally (Allen Klein, menedżer The Beatles po śmierci Briana Epsteina).

