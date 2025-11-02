To one zagrają żony Beatlesów. Sony Pictures odsłania kolejne karty

Wiadomo już, kto wcieli się w kobiety, które odegrały kluczowe role w życiu członków zespołu.

Saoirse Ronan zagra Lindę McCartney, żonę Paula; Anna Sawai ("Shōgun") sportretuje Yoko Ono, drugą żonę Johna Lennona; Aimee Lou Wood ("Biały Lotos") wcieli się w modelkę Pattie Boyd, muzę George'a Harrisona, a Mia McKenna-Bruce ("How to Have Sex") zagra Maureen Starkey Tigrett, pierwszą żonę Ringo Starra.

Męską część obsady uzupełniają: Harris Dickinson jako John Lennon, Paul Mescal jako Paul McCartney, Joseph Quinn jako George Harrison i Barry Keoghan jako Ringo Starr.

Sam Mendes, znany m.in. z filmów American Beauty, 1917 czy Skyfall, nie kryje entuzjazmu wobec swojego najnowszego projektu:

"Maureen, Linda, Yoko i Pattie to cztery fascynujące, wyjątkowe kobiety - i jestem zachwycony, że udało nam się zaangażować cztery z najbardziej utalentowanych aktorek współczesnego kina do tej niezwykłej przygody" - powiedział reżyser w oświadczeniu dla Sony Pictures.

Rewolucyjny pomysł na film o The Beatles

Każdy z czterech filmów ma być opowiedziany z perspektywy innego członka zespołu, a ich historie będą się przeplatać, tworząc pełen obraz drogi The Beatles - od liverpoolskich początków, przez szczyt sławy, po konflikty i ostateczne rozstanie grupy.

To również pierwszy raz, kiedy Apple Corps Ltd. - firma założona przez członków zespołu - udzieliła zgody na wykorzystanie zarówno muzyki The Beatles, jak i wątków biograficznych w fabularnych produkcjach filmowych. Oznacza to, że w filmach usłyszymy oryginalne nagrania kwartetu, co czyni projekt wyjątkowym także pod względem muzycznym.

Co jeszcze przed nami?

Jak zapowiada Sony Pictures, wkrótce ujawnione zostaną kolejne nazwiska aktorów, którzy wcielą się w ważne postacie z otoczenia zespołu - m.in. Cynthię Lennon, pierwszą żonę Johna; Briana Epsteina, legendarnego menedżera The Beatles; George'a Martina, producenta muzycznego odpowiedzialnego za brzmienie grupy, oraz Raviego Shankara, mistrza sitaru, który zainspirował Harrisona do eksploracji muzyki Wschodu.

Projekt Sama Mendesa jest już określany przez krytyków jako "kinowe wydarzenie pokoleniowe", które może na nowo zdefiniować sposób, w jaki opowiada się historie o muzycznych ikonach.

