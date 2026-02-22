The Last Dinner Party w Warszawie: Od studenckich koncertów do wielkich scen [ZDJĘCIA]

The Last Dinner Party pochodzą z Londynu, a historia grupy sięga 2018 roku. Abigail Morris, Georgia Davies i Lizzie Mayland poznały się na pierwszym roku studiów i zaczęły razem chodzić na koncerty do legendarnego The Windmill w Brixton. Zafascynowane tamtejszą sceną, postanowiły założyć własny zespół. Swój pierwszy koncert zagrały dopiero w listopadzie 2021 roku.

Przełom przyszedł w 2022 roku - jeszcze jako the Dinner Party zagrały przed The Rolling Stones, a niedługo później podpisały kontrakt z Island Records i zmieniły nazwę. Debiutancki singiel "Nothing Matters" z kwietnia 2023 zapewnił im szerszą rozpoznawalność i umożliwił albumowi "Prelude to Ecstasy" wejście na 1. miejsce brytyjskich list, stając się najlepiej sprzedającym się na wyspach debiutem od ponad dziewięciu lat.

The Last Dinner Party w Waszawie

Koncert na warszawskim COS Torwar promował najnowszy album grupy "From The Pyre", który tylko potwierdził, że The Last Dinner Party to projekt niejednoznaczny i wielowarstwowy. Wieczór otworzył support w postaci formacji Sunday (1994).

Abigail Morris od pierwszych sekund oczarowała publiczność: magnetyczna, pewna siebie, promieniująca energią. W pewnym momencie na scenie pojawiły się dwie fanki, z którymi wokalistka odegrała choreografię do "This Is the Killer Speaking". Nie była to jedyna interakcja z fanami, bo od publiczności muzycy otrzymali flagę z wizerunkiem zespołu i jednej z fanek zaśpiewano urodzinowe "Sto Lat".

The Last Dinner Party w Warszawie: setlista

Agnus Dei Count the Ways The Feminine Urge Caesar on a TV Screen On Your Side Second Best I Hold Your Anger Woman Is a Tree Gjuha Rifle Mirror The Scythe Sail Away Sinner My Lady of Mercy Inferno Nothing Matters This Is the Killer Speaking Agnus Dei

