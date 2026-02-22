The Last Dinner Party w Warszawie: Od studenckich koncertów do wielkich scen [ZDJĘCIA]

20 lutego 2026 roku The Last Dinner Party zagrali na warszawskim COS Torwar. Solowy koncert brytyjskiej formacji w stolicy z pewnością pozostanie w pamięci publiczności jeszcze na długo.

Wokalistka w ekstrawaganckim stroju trzyma mikrofon i energicznie śpiewa na oświetlonej kolorowymi reflektorami scenie. W tle widoczne są elementy dekoracyjne i perkusista, całość utrzymana w koncertowej atmosferze.
Abiagil Morris (The Last Dinner Party)Eris WójcikINTERIA.PL

The Last Dinner Party pochodzą z Londynu, a historia grupy sięga 2018 roku. Abigail Morris, Georgia Davies i Lizzie Mayland poznały się na pierwszym roku studiów i zaczęły razem chodzić na koncerty do legendarnego The Windmill w Brixton. Zafascynowane tamtejszą sceną, postanowiły założyć własny zespół. Swój pierwszy koncert zagrały dopiero w listopadzie 2021 roku.

Przełom przyszedł w 2022 roku - jeszcze jako the Dinner Party zagrały przed The Rolling Stones, a niedługo później podpisały kontrakt z Island Records i zmieniły nazwę. Debiutancki singiel "Nothing Matters" z kwietnia 2023 zapewnił im szerszą rozpoznawalność i umożliwił albumowi "Prelude to Ecstasy" wejście na 1. miejsce brytyjskich list, stając się najlepiej sprzedającym się na wyspach debiutem od ponad dziewięciu lat.

The Last Dinner Party w Waszawie

Koncert na warszawskim COS Torwar promował najnowszy album grupy "From The Pyre", który tylko potwierdził, że The Last Dinner Party to projekt niejednoznaczny i wielowarstwowy. Wieczór otworzył support w postaci formacji Sunday (1994).

Abigail Morris od pierwszych sekund oczarowała publiczność: magnetyczna, pewna siebie, promieniująca energią. W pewnym momencie na scenie pojawiły się dwie fanki, z którymi wokalistka odegrała choreografię do "This Is the Killer Speaking". Nie była to jedyna interakcja z fanami, bo od publiczności muzycy otrzymali flagę z wizerunkiem zespołu i jednej z fanek zaśpiewano urodzinowe "Sto Lat".

The Last Dinner Party w Warszawie: setlista

  1. Agnus Dei
  2. Count the Ways
  3. The Feminine Urge
  4. Caesar on a TV Screen
  5. On Your Side
  6. Second Best
  7. I Hold Your Anger
  8. Woman Is a Tree
  9. Gjuha
  10. Rifle
  11. Mirror
  12. The Scythe
  13. Sail Away
  14. Sinner
  15. My Lady of Mercy
  16. Inferno
  17. Nothing Matters
  18. This Is the Killer Speaking
  19. Agnus Dei
