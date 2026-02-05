Ten utwór zna każdy Polak. Mało kto pamięta oryginalną wersję

W polskiej muzyce alternatywnej końca lat 90. i początku XXI wieku trudno znaleźć zespół, który odcisnął tak wyraźne piętno jak Myslovitz. Ich twórczość, głęboko osadzona w gitarowym brzmieniu i poetyckich tekstach, stworzyła nową jakość na krajowej scenie rockowej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu jest "Peggy Brown" - melancholijna kompozycja, która dla wielu słuchaczy stała się bramą do świata Myslovitz. Ale historia zespołu to znacznie więcej niż jeden przebój.

Zespół Myslovitz powstał w 1992 roku w Mysłowicach - przemysłowym mieście na Śląsku, które wbrew stereotypom stało się kolebką alternatywnej kultury muzycznej. Założycielami grupy byli Artur Rojek, Wojciech Powaga, Jacek Kuderski i Wojciech Kuderski. Początkowo występowali pod nazwą "The Freshmen", ale w 1994 roku przyjęli nazwę Myslovitz, zaczerpniętą od nazwy rodzinnego miasta. Debiutancki album, zatytułowany po prostu "Myslovitz", ukazał się w 1995 roku i szybko przyciągnął uwagę krytyków. Płyta łączyła inspiracje brytyjskim rockiem z osobistymi, często enigmatycznymi tekstami i zapowiedziała charakterystyczny styl grupy.

"Peggy Brown" - poezja w dźwiękach

Jednym z najbardziej kultowych utworów Myslovitz jest "Peggy Brown", pochodzący z drugiego albumu "Sun Machine" (1996). Utwór to cover tradycyjnej piosenki irlandzkiej, której tekst napisał bard Turlough O'Carolan, a polskie słowa w tłumaczeniu Ernesta Brylla znane były wcześniej z wersji zespołu 2 plus 1. Myslovitz nadało tej piosence nową, rockową oprawę - tajemniczą i chłodną, zawieszoną w przestrzeni. Muzyka oparta jest na gitarowym riffie, który buduje hipnotyzującą atmosferę, a wokal Rojka potęguje uczucie zadumy. Słuchacz nie znajduje tu gotowej historii - raczej fragment snu, emocji, obrazu o fascynacji nieuchwytną postacią. Refren, powtarzany niczym mantra, wpada w ucho, ale pozostawia niedopowiedzenie.

Inne ważne piosenki Myslovitz

Choć "Peggy Brown" jest utworem symbolicznym, dyskografia Myslovitz obfituje w wiele innych kompozycji, które na trwałe wpisały się w historię polskiej muzyki.

"Długość dźwięku samotności" to jeden z największych hitów zespołu, pochodzący z albumu Miłość w czasach popkultury (1999). Utwór stał się niemal hymnem młodego pokolenia przełomu wieków, łącząc melodyjne, britpopowe brzmienie z refleksyjnym tekstem.

"Chłopcy" to mocniejszy, rockowy numer, który zyskał popularność dzięki chwytliwemu refrenowi i autoironicznemu tonowi. Tekst mówi o pokoleniowej frustracji, zagubieniu i braku celu - motywach często obecnych w twórczości zespołu.

"Mieć czy być", zawarte na płycie Happiness Is Easy (2006), porusza egzystencjalne pytania, mówiąc o pustce konsumpcjonizmu i poszukiwaniu tożsamości w świecie kultury masowej.

Nagrody i uznanie dla zespołu

Myslovitz to jeden z najbardziej uhonorowanych polskich zespołów rockowych. Na przestrzeni lat zdobyli co najmniej siedem nagród Fryderyków w różnych kategoriach, byli też dwukrotnie wyróżnieni jako Best Polish Act na MTV Europe Music Awards w 2002 i 2003 roku. Otrzymali także nagrodę European Breakthrough podczas ceremonii Border Breakers w Cannes. Ich koncerty, zarówno kameralne, jak i na dużych festiwalach, jak Open'er czy festiwal w Jarocinie, zyskały szczególne uznanie.

Odejście Artura Rojka - koniec pewnej epoki

W 2012 roku Artur Rojek ogłosił odejście z Myslovitz po niemal dwóch dekadach bycia twarzą i głosem zespołu, by rozpocząć karierę solową i działać jako dyrektor artystyczny OFF Festival. Decyzja ta zamknęła ważny rozdział w historii grupy. Po jego odejściu Myslovitz kontynuował działalność z nowym wokalistą, Michałem Kowalonkiem, którego później zastąpił Mateusz Parzymięso.

