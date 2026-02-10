Ten hit Perfectu stał się hymnem lat 80. Polacy uwielbiają go do dziś

Zespół Perfect powstał w 1977 roku, początkowo jako projekt jazz-rockowy. W 1980 roku, pod wodzą wokalisty Grzegorza Markowskiego, grupa przeszła metamorfozę w rockowy band, który miał wkrótce na stałe zapisać się w historii polskiej muzyki. Pierwszy maxi-singiel, wydany ukazał się w 1981 roku i od razu odniósł ogromny sukces. Na tej płycie znalazł się właśnie utwór "Nie płacz Ewka".

Autorem tekstu jest Bogdan Olewicz - poeta i tekściarz, który współpracował z wieloma gigantami polskiej sceny. Kompozycję stworzył Zbigniew Hołdys, lider i gitarzysta zespołu. "Nie płacz Ewka" była jednym z pierwszych utworów nagranych na potrzeby debiutanckiej płyty, ale nikt wtedy nie przypuszczał, że stanie się aż tak ważnym symbolem.

Tekst, który porusza serca

"Nie płacz Ewka, bo tu miejsca brak / Na twe babskie łzy" - te słowa zna niemal każdy, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Refren stał się wręcz przysłowiowy i do dziś bywa cytowany w różnych kontekstach.

Tekst piosenki opowiada o pożegnaniu, rozstaniu i konieczności ruszenia w dalszą drogę. Narrator utworu to młody mężczyzna, który z niezrozumiałych do końca powodów musi odejść - zostawiając Ewkę i wszystko, co znał. Ewka płacze, bo nie rozumie, czemu ich historia nie może mieć ciągu dalszego. On z kolei zdaje się być zdeterminowany, choć wewnętrznie rozdarty. Mimo że deklaruje: "ja już nigdy nie zostanę tu", słuchacz wyczuwa, że decyzja nie była łatwa. Na powierzchni to prosty tekst o rozstaniu, ale pod spodem kryje się cała gama emocji: młodzieńczy bunt, potrzeba niezależności, ból dorastania, a może też echo ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.

Kontekst historyczny i społeczny

Lata 80. XX wieku w Polsce to czas ogromnych przemian - narastające napięcia społeczne, działalność "Solidarności", kryzys gospodarczy, a wreszcie wprowadzenie stanu wojennego. Dla młodych ludzi był to okres niepewności, ale i przebudzenia świadomości obywatelskiej. W tym właśnie kontekście "Nie płacz Ewka" nabiera głębszego wymiaru.

Piosenka stała się nieformalnym hymnem pokolenia. Niosła ze sobą przesłanie: nie można stać w miejscu, trzeba iść dalej, choćby nie wiadomo jak było trudno. Wielu słuchaczy odnajdywało w niej odbicie własnych dylematów: czy zostać w kraju ogarniętym kryzysem, czy szukać przyszłości gdzie indziej? Czy podporządkować się systemowi, czy iść swoją drogą, nawet za cenę rozstań?

Dziedzictwo i obecność we współczesnej kulturze

Choć od premiery piosenki minęło już ponad 40 lat, "Nie płacz Ewka" wciąż jest obecna w świadomości Polaków. Utwór regularnie pojawia się na listach przebojów wszech czasów, bywa grany na koncertach, w stacjach radiowych, a także podczas wydarzeń rocznicowych i patriotycznych.

"Nie płacz Ewka" stała się też symbolem pewnego rodzaju polskiej wrażliwości - połączenia emocjonalności z siłą, nostalgii z determinacją. Dla wielu to piosenka o ich pierwszej miłości, o pierwszym wyjeździe, o opuszczeniu domu rodzinnego. Dla innych - dźwiękowy pomnik młodości i wolności. To utwór, który łączy pokolenia - od tych, którzy słuchali go na winylu w latach 80., po dzisiejszych nastolatków odkrywających polski rock w serwisach streamingowych.

