Pochodzący z płyty "A Night at the Opera", trwający blisko 6 minut utwór "Bohemian Rhapsody" zdaniem wielu fanów jest najlepszym utworem z dorobku Queen. Numer autorstwa wokalisty Freddiego Mercury'ego przez niego samego został określany jako "udawana opera".

Choć na początku nikt nie wierzył w powodzenie tego odważnego muzycznego przedsięwzięcia, zdaniem gitarzysty Briana Maya, najprawdopodobniej to właśnie ono uratowało zespół przed rozpadem. Teledysk ma na koncie ponad 1,9 miliarda wyświetleń, a sama piosenka cieszy się kultowym statusem.

"Bohemian Rhapsody" - najlepszy utwór Queen

Brian May wspominał, że Freddie Mercury zaprezentował zespołowi swoje pomysły w latach 70., wstępnie nazywając utwór "The Cowboy Song". Inspiracją dla tego tytułu był wers "Mama… just killed a man". Mercury przyniósł ze sobą liczne kartki z notatkami, na których przed laty zapisywał fragmenty tekstu i pomysły na harmonijne aranżacje.

Po ukończeniu finalnej wersji piosenki, zespół czuł, że stworzył coś wyjątkowego. Producent Roy Thomas Baker wspominał, że słuchając po raz pierwszy całej, sześciominutowej kompozycji czuł, że bierze udział w historycznym momencie. Mimo początkowych oporów wytwórni płytowej, która obawiała się, że utwór jest zbyt długi, Queen upierali się, że "Bohemian Rhapsody" musi zostać wydane jako singel.

Ndlovu Youth Choir w nowej wersji "Bohemian Rhapsody"

50 lat po premierze kultowa kompozycja doczekała się pierwszej oficjalnej wersji w innym języku. Do sieci trafił teledysk w wykonaniu Ndlovu Youth Choir z Republiki Południowej Afryki, który sięgnął po język zuluski - jeden z 11 języków urzędowych w RPA.

Ten chór dał się poznać szerokiej publiczności w 2019 r., występując w programie "America's Got Talent". W 14. edycji zespół dotarł do ścisłego finału - to wówczas na etapie półfinałów z show odpadł polski gitarzysta Marcin Patrzałek.

Dyrektor artystyczny chóru, Ralf Schmitt, ujawnił, że uzyskał zgodę na tłumaczenie tekstu "Bohemian Rhapsody" od żyjących muzyków Queen oraz Mercury Phoenix Trust.

"Zrozumieliśmy, że będzie to pierwsze tłumaczenie, które zostanie wydane komercyjnie. Jesteśmy więc bardzo zaszczyceni, że otrzymaliśmy pozwolenie i mamy nadzieję, że oddaliśmy mu sprawiedliwość" - podkreśla Schmitt.

Na pomysł sięgnięcia po "Bohemian Rhapsody" członkowie chóru wpadli podczas pracy w Tanzanii. Przypomnijmy, że to w stolicy Zanzibaru (wyspa jest autonomiczną częścią Tanzanii) na świat przyszedł Farrokh Bulsara, później znany światu jako Freddie Mercury. Jego rodzina razem z nim ostatecznie porzuciła wyspę w 1964 r. (lata wczesnej edukacji przyszły frontman Queen spędził w Indiach), przenosząc się do Anglii.

Największym wyzwaniem dla twórców zuluskiej wersji "Bohemian Rhapsody" było wierne oddanie oryginalnego tekstu. Cały proces tłumaczenia zabrał kilka lat. Co ciekawe, niektórzy członkowie chóru, w tym główna wokalistka Lungelo Masango wcześniej nie znała tego utworu, ani zespołu.

